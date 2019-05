Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru Andreea Banica și soțul ei. Cei doi au botezat o fetița, iar in ultimele zile s-au pregatit intens pentru ca lucrurile sa iasa perfect. Artista a postat pe contul de socializare o imagine de la eveniment, iar fanii au felicitat-o pentru ținuta aleasa. Sambata dimineața, Andreea Banica…

- Adela Popescu a devenit in urma cu aproape 5 luni mamica pentru a doua oara. Vedeta este in culmea fericirii, iar mai in gluma, mai in serios, le-a zis fanilor sai ca poate sa aduca pe lume și o fetița.

- Oana Zavoranu are o relatie extraordinara cu sotul sau, iar povestea lor este indestructibila. Frumoasa vedeta isi iubeste sotul, alaturi de care traieste cea mai frumoasa perioada din viata ei.

- Clipe grele pentru Oana Roman și soțul ei. Dupa mai bine de un an, timp in care fiica lor nu a mai avut nevoie de ajutorul medicilor, aceștia au ajuns din nou cu Isabela la spital, dupa ce micuța a racit foarte tare. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scis un mesaj.…

- Gabriela Cristea a adus pe lume, prin cezariana, o fetița de nota 10, duminica in jurul orei 11, la clinica Sanador. Este vorba de aceeași unitate medicala unde a nascut – cu mai multe zile in urma – și Andreea Balan. Ea și soțul ei au decis sa fie prelevate celulele stem ale copilului.…

- Andreea Balan mai are doar doua zile și devine mamica pentru a doua oara. Vedeta a spus ce simte in aceste ultime zile de sarcina. Andreea Balan a anunțat sambata ca mai are doar cateva zile pana o va aduce pe lume pe cea de-a doua fetița a sa. Artista a marturisit ca se bucura din plin de aceste ultime…

- Sotul Alinei Sorescu, Alexandru Ciucu, a mai fost casatorit in urma cu ani, casnicia fiind una despre care nu se stiu foarte multe detalii. Alexandru Ciucu este casatorit cu artista Alina Sorescu, impreuna cu care formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbi-ul romanesc, dar si unul dintre…