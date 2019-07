Stiri pe aceeasi tema

- Iurie Ciocan și-a depus mandatul de membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC). Cererea a fost depusa la secretariatul Parlamentului. De asemenea, el a parasit și funcția de director al Centrului de Implementare a Reformelor."Am depus cererea de demisie ieri dimineața.

- Intr-o postare pe Facebook, Stanislav Pavlovschi menționeaza ca a primit propunerea de a deveni ministru al justiției de la conducerea Blocului ACUM ca pe o mare onoare. Și a considerat ca va fi capabil sa schimbe in bine multe lucruri in acest domeniu. Insa, in perioada lucrului asupra Planului de…

- Vicepremierul și ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice Daniel Suciu va candida pentru funcția de președinte executiv al PSD la Congresul care va avea loc in data de 29 iunie. Anunțul a fost facut de Daniel Suciu pe pagina sa de Facebook. "Țin la fiecare coleg de-al meu, inca din…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, suna mobilizarea generala in Parlament. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, deputatul anunta depunerea unor initiative legislative pentru eliminarea supraaccizei la carburanti si eliminarea supraimpozitarii contractelor de munca cu timp partial.…

- Judecatorul Ion Popa a demisionat din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, au precizat, pentru AGERPRES, surse din minister. Acesta fusese numit in functia de secretar de stat pe data de 9...

- Vicepreședintele Partidului Nostru (PN), Dmitrii Ciubașenco, și-a depus cererea de demisie din funcție. Informația a fost conformata pentru UNIMEDIA de catre vicepreședintele formațiunii, Ilian Cașu.

- Brady, presedintele grupului parlamentar ''1922 Committee'', care poate ''face sau desface'' lideri de partid, a declarat la Radio BBC ca dna May a fost solicitata sa ofere ''clarificari'' la reuniunea de miercuri, saptamana viitoare, dupa ce ea nu a reusit sa obtina votul parlamentului asupra acordului…

- La cererea greviștilor, Sorin Faur, liderul sindicatului SAMUS din Electrolux a publicat conținutul procesului verbal incheiat azi intre conducerea societații și liderii de sindicat. „La cererea multor sindicalisti aflati in greva o sa pun procesul verbal pe fb. Cititi-l cu atentie, el inglobeaza 2…