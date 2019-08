Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș a devenit sambata dimineata mamica pentru a treia oara. Prezentatoarea show-ului Te cunosc de undeva! a adus pe lume o fetița, Iris. Micuța a avut la naștere 2,800 kg, aceeași greutate pe care au avut-o și frații ei mai mari, Alex și Melissa.

- Numeroase persoane isi doresc, in special, vara sa arate impecabil. Din fericire, acest scop este usor de atins, avand in vedere ca exista tot felul de metode prin care poti elimina kilogramele nedorite sau poti scapa de grasimea de pe burta. Un astfel de truc il vei gasi in materialul de mai jos.

- Sambata, 20 iulie, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au ajuns in fața altarului și au pus in scena o nunta spectaculoasa, la care 200 de invitați s-au simțit ca la o petrecere de Oscar. De la aranjamente, muzica, meniu și pana la ținutele invitaților, totul a fost placut vederii. Dar la fel de placuta…

- Unul dintre mega hiturile internationale, "Are You With Me", va fi prezentat de DJ-ul belgian Lost Frequencies la cea de-a treia editie a Festivalului VIBE, care debuteaza miercuri seara, la Targu Mures, potrivit Agerpres. Alaturi de Lost Frequencies, incepand de miercuri pana duminica, la VIBE…

