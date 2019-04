Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș a facut o marturisire neașteptata la TV. Prezentatoarea a explicat ca se expune unor riscuri daca va mai avea copii. Alina Pușcaș este insarcinata cu cel de-al treilea copil. La emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, vedeta a explicat ca se expune unor riscuri daca va mai dori sa…

- Alina Pușcaș este insarcinata in 4 luni cu ce-l de-al treilea copil al ei și al lui Mihai Stoenescu și a vorbit și despre eventualitatea unui nou bebe. „La 31 de ani am ramas prima oara insarcinata si uite ca nu ma mai opresc. Acum am facut 35 de ani. Mi se pare incredibil. Nu […]

- Anca Serea și Adi Sina formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Cei doi cresc impreuna cinci copii și au o casnicie așa cum și-au dorit. Puțini sunt insa, cei care știu cum a inceput povestea lor de dragoste. Totul a inceput pe vremea cand Anca era reporter. "Anca era foarte intepata…

- Mai are putin si naste, partipa la Eurovision si nu se opreste aici! Mirela Vaida a marturisit in platoul emisiunii lui Mihai Morar, “Rai Da Buni”, ca pana la 40 de ani, si-ar dori sa ramana insarcinata pentru a patra oara. Mirela Vaida este o femeie puternica si nu spune “Nu” la nicio propunere care…

- Intr-un interviu eveniment in The Guardian, Simona vorbeste deschis despre viata personala, cariera, dar si despre munca epuizanta pentru a ajunge in varful ierarhiei mondiale. „Tot ce am facut in viata pana acum a fost pentru tenis. Nimic altceva nu a contat. De asta a devenit prea mult, poate. De…

- In saptamana 24-30 decembrie a anului trecut, 1.057 de brasoveni au ajuns la medic cu diverse afectiuni de sezon. Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Brașov, numarul acestora este cu 338 mai mic fața de intervalul anterior, insa numarul celor care au avut nevoie de ingrijiri spitalizate a crescut.…