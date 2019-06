Stiri pe aceeasi tema

- De cand au devenit parinți pentru a doua oara, Gabriela Cristea și Tavi Clonda simt pe pielea lor cat de grea, dar și frumoasa, este viața cu doua fetițe mici. Tocmai de aceea, cei doi au luat o decizie care sa-i mai relaxeze puțin.

- Kim Kardashian-West si sotul sau, muzicianul Kanye West, au devenit parintii unui baietel adus pe lume de o mama surogat, relateaza vineri Press Association. Vedeta de reality show a anuntat pe Twitter vestea venirii pe lume a celui de-al patrulea copil. ''El a sosit si este perfect!'',…

- In dimineata zilei de miercuri, Mirela Vaida a devenit mamica pentru a treia oara! Vedeta a nascut natural si a povestit cum a decursul totul prin telefon, pentru Star Matinal. Se pare ca radiaza de fericire si ca se simte mai bine ca oricand!

- Iulia Benga, soția fotbalistului Alexandru Benga, 29 de ani, a avut un sezon excelent pe partie, dupa 8 ani de pauza totala. Iulia a fost una dintre speranțele schiului romanesc, insa a ales viața de familie și și-a urmat peste tot soțul, fotbalistul Alexandru Benga. Dupa 8 ani de pauza, cu trei copii…

- Cantareața canadiana Alanis Morissette, in varsta de 44 de ani, a anunțat pe rețeaua de socializare online Instagram ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau, relateaza people.com, potrivit mediafax.Artista a facut anunțul prin intermediul unei fotografii. Morissette este surprinsa…

- Artista Alanis Morissette, in varsta de 44 de ani, a anunțat ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil. Ea a facut anunțul printr-o fotografie postata pe Instagram. Cantareața a postat o fotografie in care iși arata burta de gravida, cel mai probabil in 4-5 luni de sarcina. Celebra artista și soțul…

- Cantareața Jessica Simpson a anunțat pe contul de Instagram ca in ziua de 19 martie a adus pe lume o fetița. Acesta este cel de-al treilea copil pe care vedeta il are cu soțul ei, Eric Johnson. Jessica Simpson, in varsta de 38 de ani, a postat pe rețeaua de socializare un mesaj insoțit de o fotografie…