Alina Pușcaș are probleme. „Mă opresc că nu am de ales” Alina Pușcaș a facut o marturisire neașteptata la TV. Prezentatoarea a explicat ca se expune unor riscuri daca va mai avea copii. Alina Pușcaș este insarcinata cu cel de-al treilea copil. La emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, vedeta a explicat ca se expune unor riscuri daca va mai dori sa faca un copil. "Ma opresc ca nu am de ales. Deci 3 este maximul. Mi-a zis (n.r. medicul) ca asa peste 10 ani, daca chiar insist sa mai fac si al patrulea... poate s-ar putea. Dar tot cu un risc. Ceea ce nu cred ca o sa intample. O sa vreau si eu sa ma distrez, sa ma simt bine cu copiii, sa-i vad crescand.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

