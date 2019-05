Inainte de a-și face debutul in actorie, in serialul “Narcisa salbatica”, Alina Pușcaș - acum prezentatoare a emisiunii “Te cunoc de undeva!”, de la Antena 1 - visa sa ajunga manager de lanț hotelier. A lucrat in turism, a cochetat apoi cu modellingul, dar a prins “microbul” actoriei și al televiziunii. A avut noroc și de profesori buni, de la care recunoaște ca a furat meserie. - Alina, cariera ta este, azi, departe de ce-ți imaginai la 20 de ani. Dupa liceu, ai urmat cursurile unei facultați de turism. Ai lucrat in industria hoteliera? - Da, am lucrat in domeniu cam un an jumatate. A fost OK,…