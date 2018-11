Stiri pe aceeasi tema

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi afirma ca Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) al Comisiei Europene se afla sub controlul opozitiei din Romania, iar recomandarile din raport contrazic pozitia Parlamentului European. „Multe se pot spune despre Romania, dar nu ca e in urma Bulgariei. In speța,…

- Principalele agentii de presa europene au relatat marti despre raportul Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) si despre rezolutia Parlamentului European privind statul de drept în România, documente adoptate

- Rezolutia Parlamentului European si Raportul MCV, extrem de critice la adresa Romaniei, nu ii ingrijoreaza pe oficialii din tara noastra. Premierul Viorica Dancila saune ca si-ar dori ca Romania sa nu fie judecata dupa anumite „rezolutii mai mult sau mai putin pliate pe realitate”, in timp ce liderul…

- „Ne aflam cu toții in fața unui moment extrem de important ce va avea loc in aceasta luna in Parlamentul European, supunerea la vot a rezoluției „The rule of law in Romania", miercuri, 14 Noiembrie, inițiata in urma sesizarilor venite din partea unor europarlamentari romani care, din nefericire,…

- Deputatii cer Romaniei sa respecte independenta sistemului judiciar si sa continue lupta impotriva coruptiei Deputatii din Parlamentul European au cerut Romaniei sa revina asupra reformelor sistemului judiciar si sa evite masuri care ar putea slabi lupta impotriva coruptiei. Dezbaterea despre statul…

- Europarlamentarul PSD Razvan Popa sustine ca este inacceptabila tendinta unor membri ai Parlamentului European de a face din Romania o tinta de campanie electorala si un mijloc catre un scop politic personal, legat de alegerile europene viitoare si face apel la europarlamentarii romani "sa nu accepte…

- La Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European (PE) care a avut loc luni seara la Strasbourg, membrii comisiei au avut o dezbatere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei