- FELICITARI… Mihai Mazga este elevul care a obtinut cea mai mare medie la Bacalaureat de Seminarul Teologic “Sfantul Ioan Gura de Aur” Husi: 9, 33 (8,65 la limba si literatura romana, 9,65 la istorie, 9,70 la geografie). Acesta isi doreste urmeze Facultatea de Teologie Ortodoxa “Dumitru Staniloae” din…

- Ministerul Educației Naționale a afișat rezultatele absolvenților de clasa a XI-a la Bacalaureat. In județul Vaslui, doar doi dintre aceștia au reușit sa obțina media 10. Este vorba despre Agafiței Ștefana Andreea și Bordeianu Andrei, ambii de la Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” (LMK). Aceștia…

- Rezultate BACALAUREAT 2019 Vaslui. Primele rezultate la Bacalaureat 2019 vor fi afișate pe 8 iulie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații pot depune contestatii pana la ora...

- CEA MAI BUNA… Ioana Dobrovolschi este singura eleva de clasa a XII-a, din Vaslui, care a reusit anul acesta sa termine liceul cu media 10. Este sefa de promotie a Liceului Teoretic “Mihail Kogalniceanu” si o artista in adevaratul sens al cuvantului. Pasionata de desen si pictura, Ioana isi doreste sa…

- MISS SI MISTER BOBOC… Emilia Larion si Sebastian Dudau sunt castigatorii finalei Balului Bobocilor 2019. Ei sunt reprezentantii Liceului „Mihail Kogalniceanu” (LMK) Vaslui si cei care au reusit sa uimeasca cel mai mult juriul cu dezinvoltura, gratia si spontaneitatea lor. Au dansat ca niste artisti…

- SUCCES… Micii matematicieni din județului Vaslui, Petruț Gheorghieș, elev n clasa a VIII-a, la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui și Marius Angel Butnaru, elevn clasa a IX-a, la Liceul Tehnologic “Nicola Iorga” din Negrești s-au ntors acasa, de la etapa naționala a Olimpiadei din 2019, cu…

- CU GREU… Dupa cateva ore de discutii in contradictoriu si, in cateva cazuri, chiar atacuri politice, consilierii judeteni au aprobat bugetul judetului Vaslui. Cei de la PNL s-au abtinut, in timp ce tabara PSD-ALDE a votat constiincioasa proiectul care permite institutiilor din judet sa functioneze,…

- Prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a declarat, joi, cu referire la cazul celor trei elevi injunghiati in plina strada, ca este vorba despre un incident izolat, potrivit Agerpres. El a dat asigurari ca in toate scolile sunt organizate frecvent actiuni de prevenire a actelor de violenta,…