- Alina Ioana Facaleț, o femeie originara din Comarnic, județul Prahova, este data disparuta de familie de mai bine de doi ani și jumatate. Pe 1 ianuarie 2019, Alina va implini 40 de ani. Dar familia nu mai are nicio veste despre ea de mai mult de doi ani și jumatate. Fata a dat ultimul semn de viața…

- O minora din Balți a disparut de acasa de 18 zile. Poliția cere ajutorul cetatenilor pentru a o gasi.Potrivit oamenilor legii, fata de 16 ani are urmatoarele semnalmente: corpolența medie, inaltimea -1,75, ochi caprui, par lung, șaten, fața ovala.

- Un roman a murit in Grecia, iar familia are nevoie de ajutor pentru a-l repatria. Andrei Alexandru Samoila, un tanar din Moara Grecilor, ar fi trebuit sa implineasca maine, 30 noiembrie, 27 ani. Din pacate, in loc de sarbatoare, familia il va conduce pe ultimul drum. (Angajeaza-te si castiga 10.000$…

- Deznodamant trist pentru Cristian Ștefan Spinu, un tanar dat disparut in Italia inca de pe 15 noiembrie. Tanarul de 26 de ani a fost gasit fara viața in apele canalului Cannaregio din centrul istoric al Veneției. Cel care a observat trupul tanarului roman plutind la suprafața apei a fost un transportator…

- Insula Iubirii. Ispita Mircea, prima reacție dupa ce s-a spus ca a apelat la un estetician. ”Ispita masculina” a venit din Italia pentru a participa la show. Mircea era, acolo, imaginea mai multor firme de ceasuri și haine. Firește, o astfel de activitate implica o prezența perfecta, din toate punctele…

- O familie din Dambovița este in stare de șoc, dupa ce fetița de 13 ani a disparut fara urma de doua zile. Aceasta a ieșit din casa și nu s-a mai intors. Minora locuiește in comuna Corbii Mari, sat Ungureni. La momentul plecarii, Constantin Alina Georgiana, in varsta de 13 ani, era imbracata cu o pereche…

- Fotbalul romanesc este lovit de o mare pierdere. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit azi, din cauza unui atac cerebral. Nascut pe 8 septembrie 1956, la Bistret, Balaci a fost supranumit „Minunea blonda” si este omul de care se leaga marile succese ale Universitatii Craiova din…

- Gigi Becali a ajuns pe primele pagini ale ziarelor de sport din Italia. Jurnalistii de peste hotare au preluat declaratiile patronului FCSB referitoare la Dybala, pe care l-a numit ”pitic” intr-o comparatie cu Olimpiu Morutan. Gigi Becali este cunoscut pentru modul in care iși promoveaza jucatorii.…