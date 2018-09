Alina Gorghiu va candida la alegerile europarlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca senatorul Alina Gorghiu si-a anuntat intentia de a candida la alegerile europarlamentare de anul viitor, pe lista PNL. „Biroul Permanent Judetean al PNL Timis considera potrivita candidatura Alinei Gorghiu si…

- BPJ al PNL Timiș și-a exprimat in unanimitate acordul fața de intenția acesteia de a-și depune candidatura pentru alegerile care vor avea loc anul viitor. ”Mi-a spus ca dorește sa-și anunțe candidatura și i-am spus ca are are susținerea mea. In ședința pe care am avut-o joi am pus pe ordinea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, duminica, dupa ședința BPN, ca liberalii vor „participa la alegerile europarlamentare pe propriile picioare”, dupa ce liderul PMP, Eugen Tomac anunțase sambata ca va sta de vorba cu cei din opoziție pentru a participa impreuna la europarlamentare, scrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins duminica varianta ca liberalii sa candideze alaturi de intreaga opozitie pe liste comune la alegerile europarlamentare din 2019, precizand ca PNL va participa la aceste...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a avut o intalnire cu fostii lideri ai partidului Vasile Blaga si Crin Antonescu, precizand ca discutiile nu au vizat alegerile europarlamentare. "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre…

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu foștii lideri liberali Vasile Blaga și Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate parțile implicate. Discuțiile ar fi vizat și posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.Surse…

- Presedintele PNL Timis, primarul Nicolae Robu, a declarat luni, pe pagina sa de Facebook, ca DNA a fost o institutie puternica, ce si-a indeplinit misiunea sub conducerea Laurei Codruta Kovesi si sustine ca lupta anticoruptie trebuie sa continue si dupa revocarea acesteia din functie. …

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, le-a lansat liberalilor vineri un apel la unitate in aceasta perioada din care pot iesi „puternici”, iar presedintelui PNL, Ludovic Orban, ii propune sa mandateze parlamentarii liberali sa voteze noul Cod administrativ,