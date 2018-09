Alina Gorghiu, scrisoare deschisă: PSD recunoaște că a eșuat ”Doamnelor și domnilor, Ultimele evenimente din PSD arata fara doar și poate ca acest partid trece printr-o criza interna majora care il face sa nu mai fie compatibil cu guvernarea. De altfel, este clar ca in timpul cel mai scurt un numar mare de parlamentari se vor alatura liderilor organizațiilor teritoriale in demersurile lor anti – Dragnea, ceea ce va pune in discuție chiar existența majoritații parlamentare. Documentul politic de ieri lansat de unii lideri ai PSD recunoaște faptul ca acest partid a eșuat in cea mai mare parte a obiectivelor sale politice: razboiul permanent… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

