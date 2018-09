Alina Gorghiu: PSD se va scufunda împreună cu Dragnea "Urmarile zilei de ieri: razboiul civil din PSD va continua, alternativa la toxicitatea lui Liviu Dragnea e clar ca nu exista, guvernarea este si ramane blocata, majoritatea parlamentara nu cred ca mai exista. Pericolul e la orizont: o criza economica si bugetara a tarii. Despre sedinta propriu - zisa ce sa mai spun? Am urmarit ce a scris presa. Inteleg ca au ajuns la chestiunea amnistiei si gratierii inainte sa ajunga la discutia despre demisia lui Dragnea. Probabil au inceput cu chestiunile care li se pareau mai importante. Asta spune multe despre ceea ce este in mintea PSD", a scris Gorghiu,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

