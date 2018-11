Alina Gorghiu, mesaj PSD-ALDE: Să accepte imediat şi public "Cer azi, de la Timisoara, majoritatii parlamentare PSD-ALDE si liderilor lor, Dragnea si Tariceanu, sa accepte imediat si public Rezolutia Parlamentului European si Raportul MCV si sa renunte la planurile de a le contesta. (...) Sa accepte dezbaterile parlamentare de urgenta pentru a gasi calea cea mai scurta de preluare a recomandarilor in legislatia interna", a afirmat Alina Gorghiu, joi, intr-o conferinta de presa. Parlamentarul liberal a subliniat ca cel mai periculos lucru care s-a intamplat in ultimele 48 de ore pe scena politica romaneasca sunt declaratiile venite de la PSD,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

