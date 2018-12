Stiri pe aceeasi tema

- "Am ascultat criticile domnului presedinte, eu sunt de acord ca nu totul este perfect. Am incercat intr-un an de zile sa facem cat mai multe lucruri. Sunt convinsa ca mai avem multe de facut, dar cred ca ritmul in care putem realiza ceea ce ne-am propus ar fi unul alert, un ritm accelerat daca am…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ajuns la Parlament. A fost intampinat de Georgian Pop și Alina Gorghiu. Liviu Dragnea nu l-a intampinat pe Klaus Iohannis, pe motiv ca este racit și ca nu suporta aerul rece. Klaus Iohannis a fost așezat in rand cu foștii președinți. Ion Iliescu lipsește…

- Presedintele PSD Alba, Ioan Dirzu, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca premierul Viorica Dancila l-a anuntat ca pe 29 noiembrie va avea loc, la Alba Iulia, o sedinta speciala de Guvern cu ocazia Centenarului, locatia aleasa fiind sala in care s-a semnat in 1918 unirea Transilvaniei cu Romania.

- La Romania TV, fostul președinte l-a taxat pe urmașul sau pentru ca nu a semnat decretele de revocare din funcție a lui Lucian Șova, de la Transporturi, și a lui Paul Stanescu, de la Dezvoltare. "Sa considere ca un ministru trebuie sa ramana in Guvern impotriva voinței premierului nu se poate.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, ca l-a invitat pe ministrul Justiției sa participe la ședința CExN ca sa ii „lumineze” pe social-democrați in privința remanierii guvernamentale.„L-am rugat sa vina ca sa ne lumineze, sa ne spuna care e calea de urmat in aceasta…

- Reprezentantii Ministerului Public afirma, referindu-se la unele prevederi din Ordonanta de Urgenta privind legile justitiei, ca daca numirea si revocarea procurorilor cu functii de conducere depind de un ministru "exista un risc serios ca acestia sa nu combata in mod energic coruptia in randurile aliatilor…

- Fostul premier Victor Ponta considera ca, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, a disparut ultima speranta de reformare din interior a partidului. "PSD a pierdut / Dragnea a castigat / ultima speranta de reforma din interior a disparut (...). Romania pierde insa cel mai mult:…

- Președintele țarii a suspendat ședința CSAT in care s-a discutat despre reimparțirea banilor pentru Servicii și ministerele Apararii și Internelor. Klaus Iohannis a anunțat ca nu s-a ajuns la consens, așa ca nu s-a dat niciun aviz. Și așteapta de la Guvern un nou proiect.