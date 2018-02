Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu ii cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa nu declanseze “fara motiv” o criza in sistemul de justitie. Fostul presedinte al liberalilor spune ca se asteapta ca Toader sa inceteze “joaca” de-a rapoartele. Intr-o postare pe pagina sa oficiala de pe reteaua de socializare…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit despre decizia pe care o așteapta din partea ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care urmeaza sa o faca publica in cursul zilei de astazi. "Voi vedea ce decizie și care au fost punctele de la care a plecat domnul ministru atunci cand va ieși…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la finalul Biroului Permanent National al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu sefa DNA. Tudorel Toader urmeaza sa anunte, la ora 18.00, daca o revoca…

- In spatiul public au aparut mai multe zvonuri legate de viitorul premieurlui Viorica Dancila. S-a speculat ca in viitorul congres aceasta ar putea prelua a doua functie din partid sau una de vicepresedinte. Seful PSD, Liviu Dragnea neaga ferm aceste zvonuri si spune ca nu se va lua o asemenea hotarare.Citeste…

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste la Palatul Cotroceni, la aceasta ora, pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM). La ceremonie este prezent si ministrul Justitiei, fiind prima intalnire intre Klaus Iohannis si Tudorel Toader dupa izbucnirea scandalului privind…

- Inregistrarile prezentate de Vlad Cosma cu procurorii DNA au produs o noua scindare in viața publica și politica, dar și cateva premiere. Laura Codruța Kovesi a susținut o conferința de presa la sediul DNA, ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-a intrerupt vizita in Japonia, președintele Klaus…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, si-a exprimat, vineri, speranța in „scandalul" recent care are in centru Direcția Naționala Anticorupție (DNA) ca CSM și Inspecția Judiciara sa nu cedeze deloc „niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni”.

- Senatorul liberal Alina Gorghiu crede ca sistemul juridic din Romania este in pragul unei „bule de timp” in care mii de magistrați vor ieși la pensie, fara ca alții sa le ia locul. Gorghiu spune ca Tudorel Toader ar trebui sa renunțe la a prezenta in parlament vreun raport care oricum nu are nicio valoare.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta opinia jurnalistului Cristian Tudor Popescu pe tema rechemarii in țara, la solicitarea premierului, a ministrului justiției Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia.Digi24: Tudorel Toader a avut un discurs impecabil si…

- Codrin Ștefanescu a vorbit la Antena 3 despre scurta declarație de presa facuta de ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la activitatea DNA, DIICOT și Ministerul Public. Codrin Ștefanescu...

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,07% la trei luni, de la 2,06% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Intalnire de gradul Zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia sa fie argumentata „intr-un fel sau altul”.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut un apel catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a lua masuri urgente, in urma dezvaluirilor "incredibile" facute duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma, afirmand ca acestea dovedesc faptul ca "sistemul este foarte bolnav''.…

- Pana sa ajunga la sedinta conducerii social-democrate, Viorica Dancila a anuntat ca urmeaza sa aiba o discutie cu Tudorel Toader despre cele aparute recent in spatiul public, in speta despre presupuse fabricari de probe, la momentul la care ministrul Justitiei va reveni in tara, din Japonia. “Am vazut…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, luni, ca Directia Nationala Anticoriptie (DNA) ”ar trebui refacuta din temelii”, intrucat ”institutia este profund corupta”, chiar daca exista acolo si oameni care-si fac treaba. In plus, Serban considera ca ”este momentul unor masuri drastice”, dar a refuzat…

- Cerere fara precedent la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In direct la Antena 3, deputata Andreea Cosma i-a transmis lui Toader sa ceara revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA.Citeste si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul deputat fugar, acuzatii fara precedent la Antena…

- Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, a declarat joi, la Adevarul live, ca Legile justitiei ar trebui „categoric modificate”, insa acest proces a fost mult ingreunat de „soparlele care ii avantajeaza pe unii sau pe altii”, aruncate de PSD in textul legislativ.

- El a spus ca 's-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista' si ca afirmatiile facute de comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, 'probabil nu emana de la dansa'. 'N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul ca s-a discutat intr-o maniera…

- "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere - n.r.), dar cu siguranta - din moment ce mai multi discuta aceeasi problema, si intelegerea, perceptia (...) e diferita - e ceva. Din necunoastere sau din dezinformare, poate si din alte considerente", a declarat jurnalistilor…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a afirmat marti ca eforturile institutiei de consolidare a capacitatii de combatere a criminalitatii organizate au fost subminate de agenda legata de dezbaterile pe marginea legilor Justitiei, adaugand ca atacurile la adresa Ministerului Public nu fac…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris luni pe Facebook ca este "pacat" ca prima femeie premier "va face istorie cu cel mai slab" Guvern PSD din istorie si a sustinut ca noul Executiv social-democrat va fi un "esec total". "Noul Guvern al PSD, al treilea…

- Corespondentul Euronews Hans Von der Brelie se afla printre protestatarii de la București incercand sa explice occidentalilor motivele din spatele manifestațiilor de strada. Jurnalistul vorbește despre lupta anticorupție dar și despre faptul ca politicienii de la guvernare incearca sa schimbe sistemul…

- "In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, comenteaza scandalul din sanul PSD, spunand ca nu vede azi o rezolvare, indiferent de deciziile care se vor lua in CEx. De asemenea, fostul lider PNL lanseaza un atac la adresa lui Liviu Dragnea și face zob guvernarea PSD-ALDE.„Criza pentru Romania a inceput din…

- Senatorul USR Nicu Falcoi a declarat, vineri, ca, in ultima perioada, Opozitia a colaborat ceva mai bine decat inainte, pe legile Justitiei, si spera ca, de la liberali, sa primeasca cele patru semnaturi de care Uniunea are nevoie pentru a putea depune, la inceputul saptamanii viitoare, contestatiile…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizatii civice privind demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern. Intrebat la Romania TV ce le raspunde reprezentantilor organizatiilor civice care…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- Președintele Partidului Popular European Joseph Daul atrage atenția ca independența justiției din Romania este in pericol. Reacția acestuia vine ca urmare a votului privind modificarea legilor justiției din Romania.„Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru toți cetațenii romani care…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a anuntat joi ca pentru proiectele de modificare a celor trei Legi ale Justitiei, adoptate in aceasta saptamana de Senat in calitate de Camera decizionala, urmeaza controlul de constitutionalitate.

- Intram in anul centenar al Romaniei cu o criza politica fara precedent, pare a spune președintele Klaus Iohannis. Referindu -se la ministrul Justiției, Tudorel Toader, ocupantul scaunului de la Cotroceni a spus: „Mi-a ridicat suspiciuni pentru ca nu a vrut sa spuna ce vrea. Capul il duce, specialist…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ‘incercarile de a controla sistemul judiciar’ fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema. ‘Aceste incercari de a controla sistemul judiciar nu-l fac mai bun, ci il fac mai prost’, a…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut, luni, o intrevedere cu conducerea Penitenciarului Vaslui și cu liderii de sindicat de la penitenciarele din Vaslui, Iași și Bacau, in care au fost discutate o serie de probleme cu care se confrunta sistemul penitenciar, inclusiv cea a lipsei de personal.…

- Deputatul Partidului Mișcarea Populara Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii din Legislativul de la București, le-a solicitat oficial ministrului Justiției, Tudorel Toader, și ministrului Afacerilor Externe, Teodor-Viorel Meleșcanu, prezentarea…

- "Guvernul Romaniei - 6.XII.2017. Memorandum - privind oportunitatea finantarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii conditiilor optime de detentie la standarde europene. Memorandumul prevede: 1. Constructia unui nou penitenciar, cu o capacitate de 1000 locuri, in loc.…

- "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu inca de pe acum, de dimineața, inainte de a incepe ședințele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justiției. Declarațiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistraților sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a anunțat ca PNL intentioneaza sa atace la Curtea Constitutionala modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, dupa ce Comisia parlamentara speciala privind legile Justitiei, condusa de Florin Iordache (PSD), a adoptat un raport favorabil…

- PMP, PNL si USR au parasit plenul Senatului. Sedinta, suspendata din lipsa de cvorum PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a scris pe Facebook ca se simte “chiar jignita ca au ajuns Tariceanu si Dragnea sa vorbeasca fara niciun fel de mandat, in numele Parlamentului”, referindu-se la comunicatul comun al liderilor PSD si ALDE in care afirma ca Parlamentul Romaniei “a luat act cu neplacuta…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu susține ca acea comisie care legifereaza legile Justiției funcționeaza ilegal, pentru ca ”procedura este viciata”, in timp ce parerea PSD este una cu totul diferita.

- Senatorul PNL Botosani, Costel Soptica, s-a adresat oficial ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe tema situatiei dezastruoase a sistemului national de probatiune, solicitandu-i rezolvarea problemelor acestuia, se arata intr-un comunicat de presa.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat vineri ca Opoziția a obținut o victorie de etapa la dezbaterile pe legile Justiției prin reglementarile privind numirea procurorilor șefi și a afirmat ca toate amendamentele care pot modifica substanțial legislația ar putea fi adoptate in plenul Parlamentului.…