Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat marți seara, la Romania 9, ca, dupa parerea sa, președintele Klaus Iohannis "e in dificultate" cu referendumul, pentru ca "Si-a prins urechile in dificultatea intrebarii".

- Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, vrea sa organizeze pe 26 mai un referendum local privind interzicerea salilor de jocuri de noroc si pariuri in localitate. „Sub nicio forma nu vrem sa contracaram referendumul pe justitie. Am luat decizia in urma mai multor audiente pe care le-am primit.…

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a comentat, sambata, intr-o conferința de presa, intenția președintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum pe justiție in aceeași zi cu alegerile europarlamentare.Oprea a spus ca UNPR-iștii vor merge la vot daca se convoaca consultarea populara.…

- Curg opiniile specialiștilor privind oportunitatea unui referendum pe Justiție dupa ce CCR a declarat consultarea publica pe care președintele Klaus Iohannis ar vrea sa o faca concomitent cu scrutinul pentru Parlamentul European constituționala. Ieri, Klaus Iohannis declara ca este aproape decis…

- "Ramane la aprecierea președintelui Klaus Iohannis daca organizeaza sau nu acest referendum", a declarat Alina Gorghiu. "Referendumul din punctul meu de vedere juridic n-ar putea sa rezolve nimic. Toți suntem determinați sa pastram aceasta independența a sistemului judiciar și sa menținem…

- Vineri seara, judecatorii ICCJ au anunțat ca au admis contestația formulata de USR și PLUS impotriva deciziei luate de Biroul Electoral Central. BEC a publicat joi o decizie prin care era respins protocolul de formare a alianței USR+PLUS, motivand ca liderii celor doua partide, Dan Barna…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat, joi, la Timisoara, ca sistemul juridic este principalul vinovat pentru situatia in care s-a ajuns in acest moment. Aceasta, spune politicianul, pentru ca nu a reusit sa isi faca singura curat in interior si a dat, astfel, ocazia actualei puteri…

- In PNL circula o teorie potrivit careia un referendum pe justiție in aceeași zi cu alegerile europarlamentare reprezinta un pericol pentru liberali in concursul cu USR pentru electoratul de dreapta, au spus surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Un referendum pe justiție in aceeași zi cu…