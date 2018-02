Stiri pe aceeasi tema

- Oana-Elena Pintilei a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Oana Pintilei este presedintele Organizatiei Femeilor Social…

- Traian Basescu, despre condamnarea lui Darius Valcov. Fostul președinte i-a transmis liderului PSD, Liviu Dragnea, ca menținerea lui Darius Valcov in aparatul premierului nu este posibila, chiar daca sentința prin care a fost condamnat la opt ani de inchisoare nu este una definitiva. „Daddy, e groasa…

- Dragnea, dupa condamnarea consilierului premierului: Romanii primesc salarii mai mari datorita implicarii lui Valcov Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, vineri, de jurnalisti, sa comenteze situatia consilierului de stat in aparatul premierului, Darius Valcov, condamnat la opt ani de inchisoare,…

- Intrebat de jurnalisti daca Darius Valcov, consilier de stat in Guvernul Dancila, ar trebuie sa demisioneze dupa ce a fost condamnat la 8 ani de inchisoare in prima instanta, Dragnea a comentat, ironic: "trebuie omorat azi”. Calin Popescu Tariceanu spune ca e decizia lui Valcov ce va face in continuare,…

- UPDATE: "Nu-i dau sfat domnului Darius Valcov. E o condamnare in prima instanta, nu sunt jurist, nu sunt avocat. Mi-este greu sa comentez o astfel de decizie, in schimb am o parere de rau. Pana la decizia definitiva mai este. Sunt milioane de romani care au avut in 2017 pensii si salarii mai mari,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a afirmat joi ca nu este mandatat sa ofere vreun comentariu in ceea ce priveste situatia consilierului de stat Darius Valcov, adaugand ca, in cazul care Executivul va avea ceva de comunicat pe acest subiect, o va face cu siguranta. "Nu sunt mandatat sa…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- ”Eu aș fi tentat, evident, sa arunc un pronostic undeva la 1 an de zile, pentru ca nu o vad pe doamna Dancila peste cateva luni sau poate chiar și peste un an, sa aiba astfel de rabufniri de personalitate sau sa aiba o tentativa de emancipare sau de preluare a PSD-ului. De fapt aici a fost lupta,…

- Anca Alexandrescu, consiliera de imagine a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost numita consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului…

- "Darius Valcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua Guverne si sprijina in continuare. Este un om de o valoare rara din punct de vedere economic si este cel care, impreuna cu mine si inca doi colegi, a lucrat efectiv la programul de guvernare care este…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca renuntarea la Formularul 600, promisa in Parlament de premierul Viorica Dancila, a fost doar ”praf in ochi”, in contextul in care Dancila a anuntat in prima prima sedinta de Guvern ca termenul pentru depunerea formularului se ”amana”.…

- Printre primele decizii pe care le-a luat Viorica Dancila de la instalarea sa la Palatul Victoria se numara si cea de numire a fostului ministrul al Finantelor din Guvernul Ponta, despre care se stie ca a lucrat la programul de guvernare al PSD si ALDE, in postura de consilier de stat. Concret, Darius…

- Recenta investire a Cabinetului condus de Viorica Dancila a starnit aprigi controverse, in special din partea opozitiei, care contesta credibilitatea, probitatea morala si intergritatea profesionala a majoritatii ministrilor desemnati. Deputatul PMP de Maramures, Adrian Todoran, afirma ca a votat impotriva…

- Darius Valcov, consilier de stat in Guvernul Dancila. Darius Valcov a fost numit in funcția de consilier de stat in Guvernul Dancila. Documentul a fost publicat in Monitorul Oficial și este semnat de Viorica Dancila. Decizia este contrasemnata de secretarul general al Guvernului, Ioana Andreea Lambru. …

- Filosoful Mihai Șora a avut o prima reacție dupa ce Guvernul Dancila a depus juramantul. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook un scurt comentariu și o fotografie cu 28 de oi care sunt vegheate de o ”oaie șefa”. Imaginea este o metafora pentru cei 27 de miniștri și Viorica Dancila care sunt astfel,…

- Guvernul condus de catre Viorica Dancila a trecut fara emotii de votul Parlamentului. In urma votului secret, cu bile, s-au inregistrat 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. Au fost 429 de parlamentari prezenti, dintre care voturile valabil exprimate – 419. Componenta Guvernului condus…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. „Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil”, a mai spus premierul desemnat.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca reprezentantii Uniunii urmeaza sa ia o decizie referitoare la sustinerea Guvernului Dancila in cadrul intalnirii grupurilor parlamentare reunite ale UDMR, de la ora 14,00, informeaza agerpres.ro. …

- "Ministrul pamblica" a primit o carte de gramatica de la un senator de Cluj Trei parlamentari ai Partidului National Liberal au taiat, luni, panglici, in fata lui Valentin Popa, ministrul propus la Educatie, audiat la Comisia de invatamant, stiinta, tineret si sport, dupa ce in spatiul public au aparut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Premierul propus de fostul presedinte Traian Basescu iese la inaintare cu un atac dur la adresa Vioricai Dancila. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine ca premierul PSD este "periculoasa" pentru ca "va face tot ce ii cere Dragnea". Politicianul sustine ca se va opune vehement instalarii ei…

- Sevil Shhaideh este favorita sa ocupe functia de secretar general al guvernului Dancila, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro, urmand, astfel, sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila. De altfel, Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de guvernare alaturi de Viorica Dancila si Darius…

- Deputatul Victor Ponta a declarat, marti, ca un prim-ministru care nu poate sa decida asupra echipei si asupra politicilor Guvernului nu e prim-ministru, el facand referire la premierul desemnat Viorica Dancila. "Un premier care nu-si anunta guvernul el, care nu discuta cu partidele din…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, dupa discuțiile avute cu premierul desemnat Viorica Dancila ca aceasta le-a raspuns la toate întrebarile "fara sa se uite la președintele Dragnea" și ca nu se problema ca UDMR sa intre la

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila nu va fi premier in adevaratul sens al cuvantului ci un simplu executant al comenzilor lui Liviu Dragnea."Va conduce Guvernul domnul Dragnea și trebuie sa-și asume acest lucru, nu poate mereu prin altcineva. Tocmai pentru ca-i cunosc…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Europa FM, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila in functia de premier nu coincide cu pozitia PNL si ca, daca UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca acesta sa nu fie investit. “Este…

- "Este o decizie care nu coincide cu pozitia PNL. Este o decizie care, probabil, are in spate niste ratiuni pe care eu nu am putut sa le vad, sa le inteleg (...) Evident, presedintele a avut ratiuni destul de serioase. In primul rand, este vorba de Constitutie si de o aritmetica parlamentara care…

- 'PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai exista oameni care sunt cat de cat cu capul pe umeri in actuala pseudo-majoritate parlamentara, pentru ca sunt oameni carora le este efectiv rusine de ce se intampla in PSD, dar inca nu au curajul sa se manifeste public.…

- Viitorul premier PSD Viorica Dancila va intrerupe tradiția predecesorilor sai social-democrați de la Palatul Victoria, Victor Ponta, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care cereau avize de la serviciile secrete inaintea numirii unor membri ai Guvernului, așa cum EVZ a dezvaluit in exclusivitate.

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Gorghiu a declarat marti, la emisiunea Romania 9, de la TVR 1, ca nu vede "argumente constitutionale pentru a se respinge aceasta candidatura" de catre presedinte. "Nu vad sa se finalizeze circul nici macar prin desemnarea unui nou prim-ministru din PSD. Presedintele, daca imi cereti o…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. “Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului,…

- ASCULTATOR… Asa cum anticipam, Dumitru Buzatu, liderul PSD de la Vaslui, prieten foarte bun cu Dragnea, a sarit sa-l sfasaie, ieri, pe premierul Mihai Tudose, cerandu-i demisia de onoare din fruntea Guvernului. Buzatu, alaturi de o europarlamentara din Teleorman, Viorica Dancila, si de presedintele…

- Parlamentarii PSD de Timiș cred ca Guvernul Tudose ar trebui sa-și vada de guvernare, dar spun ca vor respecta decizia CEX. ”Din punctul meu de vedere, guvernul ar trebui sa-și continue activitatea. Susțin guvernul actual, bineințeles ca va trebui sa respectam decizia CEX, dar parerea mea este ca guvernul…

- Aproximativ 210.000 de ro­mani sunt obligati sa de­puna, pana la 31 ianuarie, la Agentia Natio­nala de Administrare Fis­cala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia tre­buie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe lan­ga salarii, astfel incat Fiscul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati.Citește și: Guvernul, folosit de Tudose in lupta sa cu Dragnea. Ordonanțe date pe ascuns…

- „Partidul Democrat (PD) dezaproba acțiunile provocatoare de harțuire și persecuție politica la care sunt supuși in continuare, de catre Federația Rusa, reprezentanții partidului și oficiali ai Guvernului și Parlamentului”, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii. Potrivit PD, in ultimul an…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat joi, in cadrul dezbaterilor asupra motiunii de cenzura, ca actiunile Guvernului sunt indreptate impotriva interesului national, iar aroganta PSD si ALDE a atins cote greu de imaginat. ”PSD ramane in mod evident cel mai mare dusman al democratiei…