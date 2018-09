Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu sustine ca, dupa sedinta Comitetului Executiv de vineri, razboiul civil din PSD va continua, alternativa la toxicitatea lui Liviu Dragnea e clar ca nu exista, guvernarea este si ramane blocata, majoritatea parlamentara nu mai exista, iar pericolul e la orizont: o criza economica…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu sustine ca, pana la sfarsitul lunii, va fi data ordonanta de urgenta legata de amnistie, precizand ca nu va fi nicio schimbare a lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, "pentru ca toti adversarii lui au pus presiune pe el cu acest scandal public in care au manevrat-o pe Firea,…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu este de parere ca pâna la sfârșitul lunii septembrie, Liviu Dragnea va prezenta Ordonanța de Urgența privind amnistia, precizând ca tema ar trebui introdusa în moțiunea de cenzura pe care liberalii o

- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca pana la sfarșitul lunii Liviu Dragnea va prezenta OUG de amnistie, precizand ca tema ar trebui introdusa in moțiunea de cenzura pe care liberalii o vor depune."Cine se mai gandește ca in PSD, intre Dragnea și Firea - și lașii din umbra fiecaruia, se da…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu reacționeaza dur dupa ce in spațiul public a aparut un video in care prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, confirma ca Liviu Dragnea și Carmen Dan au mințit in legatura cu protestul din 10 august.„Gata. Demisiile lui Dragnea și Dan nu mai sunt suficiente. Apar…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu i-a solicitat, miercuri, liderului PSD, Liviu Dragnea, sa informeze public cand si unde a facut plangerea penala pe tema "asa-zisei tentative de omor", despre care acesta a vorbit marti seara, intr-o interventie televizata. "Ii cer public lui Liviu Dragnea…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu spune ca scrisoarea premierului Viorica Dancila catre Comisia Europeana si declaratia de presa de duminica a ministrului Carmen Dan au adus aceasta guvernare la punctul cel mai jos imaginabil, iar Dancila si Dan, dar si Liviu Dragnea, "sponsorul lor politic", trebuie sa plece…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, a declarat ca atacurile lui Liviu Dragnea la presedintele Romaniei arata gradul de disperare al acestuia, precizand ca doar un om "paranoic" il poate acuza pe Iohannis de inalta tradare pentru ca nu asista nepasator la guvernarea care duce statul spre faliment.