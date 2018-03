Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir a fost exclus din PNL. Biroul Executiv National al PNL a adoptat aceasta decizie cu 25 voturi pentru excludere, doua impotriva si doua nule. Alina Gorghiu a fost cea care i-a luat apararea.Alti liberali i-au reprosat ca face parte dintr-un plan de distrugere a PNL. Decizia…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, propunerea legislativa privind leasingul cu amendamente admise, potrivit carora contractele de leasing nu mai reprezinta titluri executorii, iar utilizatorul isi va putea plati datoria din valorificarea bunului. Proiectul a fost adoptat cu 75 de voturi…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis ca saptamana viitoare, marti, sa o invite pe Viorica Dancila la 'Ora prim-ministrului'. 'Premierul Viorica Dancila este invitata la 'Ora prim-ministrului'. O sa fie saptamana viitoare, marti, pe 3 aprilie, pentru ca luni e liber - Pastele catolic -, iar…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a dezbatut si votat, luni, modificarile cerute de CCR la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. S-au inregistrat 11 voturi „pentru” si 6 „impotriva”. Comisia a avut deja, saptamana trecuta, dezbateri generale pe proiectele de modificare a…

- „Suntem foarte aproape de momentul in care majoritatea va vota in comisii niste legi, asa cum au fost facute ele de la bun inceput, n-as putea spune ca mai proaste decat au fost votate in prima faza, dar la fel de neinspirate, plus ca si lipsa de credibilitate creste, pentru ca exista acest argument…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 martie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.Propunerea legislativa ii apartine deputatul PSD Eugen Nicolicea.…

- "Am fost foarte atent la discursul lui Ludovic Orban, și va intreb și pe voi, cei care l-ați urmarit: 1. A vorbit cumva, ȘI despre abuzuri? 2. A dat de pamant cu vicepreședintele Cițu, care tocmai a zis ca sanatatea și educația nu trebuie sa fie printre prioritațile PNL? 3. A…

- Dupa decizia de achitare a presedintelui Ludovic Orban, acuzat de coruptie, dar gasit nevinovat, PNL intra, sau ar trebui sa intre, intr-o noua faza. Cu puteri sporite, eliberat psihic, scapand de suspiciunea de a se numara printre politicienii corupti, liderul PNL poate gandi pentru partid o noua strategie.…

- Senat: Radarele, instalate doar pe mașini cu insemnele Poliției Rutiere Foto: Arhiva/ Poliția Româna Radarele vor fi instalate exclusiv pe autovehiculele cu însemnele distinctive ale Politiei rutiere, potrivit unei initiative legislative adoptate, astazi, de Senat. Propunerea …

- „In temeiul art 97 alin (1) din Regulamentul Senatului, solicitam retragerea propunerii legislative pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei in calitate de initiatori”, se arata in solicitarea inaintata Biroului permanent al Senatului, citata de Mediafax. Initiativa legislativa…

- Liderii coalitiei cer retragerea proiectului de lege privind statutul juridic al Casei Regale a Romaniei Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei…

- Ciprian Necula, fost secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene si candidat al PSD pentru Parlament in 2016, a comentat o declaratie de joi a senatoarei liberale Alina Gorghiu, pe care o considera cu „iz rasist“, precizand ca „urmeaza CNCD“.

- Proiectul a fost adoptat cu 69 voturi 'pentru', 15 voturi 'impotriva' si 5 abtineri. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 cu doua noi articole. "Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Propunerea legislativa,…

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- "Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, a declarat joi, la Adevarul live, ca Legile justitiei ar trebui „categoric modificate”, insa acest proces a fost mult ingreunat de „soparlele care ii avantajeaza pe unii sau pe altii”, aruncate de PSD in textul legislativ.

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a vorbit, la Adevarul Live, despre situatia tensionata din PNL in urma repartizarii functiilor de conducere din Parlament, reluarea discutiilor pe legile justitiei, dar si modificarile la legislatia penala.

- Schimbarea senatorului PNL Daniel Zamfir de la sefia comisiei economice, aflat intr-un conflict deschis cu presedintele Ludovic Orban, care a fost inlocuit cu senatorul Florin Citu, nu a fost singurul moment tensionat din sedinta senatorilor liberali de joi dimineata, inainte de inceperea sesiunii parlamentare.…

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- Alina Gorghiu a comentat acest subiect. Politiciana a spus ca deși Daniel Zamfir a fost laudat de colegi, iata ca vorbim despre o rasturnare de situație: adica liberalul a fost schimbat din funcție. "Ceea ce este surprinzator... daca vreți sa va dau o pata de culoare din interiorul ședinței...…

- Ecaterina Andronescu a fost inlocuita din functia de presedinte al Comisiei de invatamant exact cu fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, potrivt unor surse Hotnews.ro, din PSD. Decizia a fost luata in cadrul sedintei grupului senatorilor PSD de luni, la care a participat si Liviu Dragnea. Senatoarea…

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Fostul președinte al PNL, Alina Gorghiu, a spus ca președintele Klaus Iohannis va fi nevoit sa țina cont de majoritatea parlamentara in numirea noului premier din partea PSD-ALDE. Senatoarea liberala vorbește și despre soluția „salvatoare” care ar putea duce partidul celor trei trandafiri in Opoziție.

- Alina Gorghiu este convinsa ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de majoritatea parlamentara si ca va numi un nou premier din partea Partidului Social Democrat (PSD) si a Aliantei Democratilor si Liberalilor (ALDE). Senatoarea liberala a declarat intr-o emisiune la postul de televiziune…

- Orașul de pe Bega are legaturi puternice cu monarhia din Romania, o serie intreaga de instituții puternice de astazi fiind intemeiate inainte de 1947, multe dintre ele in timpul Regelui Mihai I. Dupa trecerea la cele veșnice a ultimului monarh al Romaniei, conducerea municipalitații a inceput sa analizeze…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) anunta organizarea, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), a unei reuniuni de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Directiva europeana face parte din cel de-al…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a respins perspectiva unor negocieri intre Coreea de Nord si Coreea de Sud ca fiind o simpla „carpeala" si a avertizat ca Washingtonul nu va accepta niciodata o Coree de Nord dotata cu arma nucleara, informeaza AFP, citat de Digi24.