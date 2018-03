Stiri pe aceeasi tema

- Un caz revoltator, al unei femei care a suferit un accident de munca grav, a fost relatat pe Facebook de un doctor din Brașov Dan Grigorescu, cunoscut chirurg plastician din Brasov, a relatat pe Facebook cazul revoltator al unei paciente care a suferit un accident de munca grav in urma caruia și-a pierdut…

- Fostul premier Victor Ponta continua atacurile la adresa actualului lider PSD, Liviu Dragnea, pe care îl acuza ca a „teleormanizat” toata România.Acesta a spus într-o postare pe o rețea de socializare ca, în prezent, criteriile dupa care sunt aleși…

- Ionela Prodan a fost internata, din nou, in spital in dimineața acestei zile. Din pacate, medicii nu au vești bune pentru Anamaria Prodan, starea de sanatate a mamei sale inrautațindu-se dramatic in ultima perioada. Ionela Prodan a fost internata astazi in stare grava la Spitalul Elias din Capitala,…

- "Buna dimineața, prieteni dragi! Sunteți deja peste 5500 care ma susțineți in lupta mea impotriva abuzurilor! Dupa Paște, vreau sa discutam și despre alte proiecte de legi pe care vreau sa le discutam impreuna, aici, pe grupul nostru! Sunt convins ca vom fi din ce in ce mai mulți! Și sa nu uitați…

- Israela Vodovoz se pare ca ar fi murit in urma cu fix o saptamana, dar abia dupa 5 zile a fost descoperita fara suflare in casa ei. Autopsia va scoate la iveala cauza exacta a morții, iar polițiștii continua cercetarile in apartamentul femeii de afaceri. "In ziua de luni a fost ultima zi cand…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca nu va renunta la principiile social-democratiei europene moderne si la lupta impotriva coruptiei, precizand ca stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia. Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare…

- Membrii ai aceluiași partid, senatorii PNL Florin Cițu și Daniel Zamfir au schimbat replici acide pe Facebook. Conflictul a izbucnit de la divergențele de opinie cu privire la BNR. Florin Cițu a distribuit pe pagina lui de Facebook un articol despre hotararea judecatoreasca luata luni de Judecatoria…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa voteze impotriva proiectului privind plafonarea dobanzilor, explicand ca "nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul in momentul in care a solicitat creditul…

- Am afirmat, ieri, intr-o postare pe pagina personala de Facebook, ca asa-zisul raport de evaluare a DNA prezentat de ministrul Tudorel Toader este demontabil si am precizat ca voi reveni cu argumentele tehnice. Le prezint in cele ce urmeaza.

- Catalin Radulescu il critica dur pe procurorul general Augustin Lazar pentru ca nu a luat masuri in urma scandalului iscat in DNA."Cazul asta a fost o practica a DNA-ului pentru a maslui dosare. Primul care trebuia sa reacționeze era procurorul general. Trebuia sa ceara suspendarea și anchetarea…

- Reabilitarea Casei de Cultura: PSD nu a caștigat la loto pentru ca nu a jucat :) PSD a cerut bani pentru reparații la un obiectiv care aparține Primariei, Casa de Cultura a Studenților. Primarul Emil Boc a surprins, la ultima ședința de Consiliu Local, când a anunțat ca va include în…

- Politistul Marian Godina a postat pe Facebook un mesaj in care isi arata spijinul fata de procurorii DNA si impataseste din experienta sa de politist. Godina spune ca nu a intalnit sofer care sa recunoasca ca a trecut pe rosu, asa cum si inculpatii DNA sustin toti ca ar fi nevinovati.

- Trei masini implicate intr-un accident la intersectia strazilor Dr. Stanca si Libertatii, din Alexandria in Eveniment / O femeie a ajuns la spital in urma unui accident rutier petrecut joi, 15 februarie, la intersectia strazilor Dr. Stanca si Libertatii, din municipiul Alexandria. La locul…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris, miercuri, pe Facebook, din nou despre opțiunea lberalilor pentru alegerile prezidențiale viitoare. El este Klaus Iohannis. USR se mai gandește, iar o varianta ar fi Dacian Cioloș. Gorghiu crede ca o faramițare a opțiunilor dreptei face jocul PSD. „Vad ca USR reia…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Zalau da asigurari, prin vocea managerului Liliana Neaga, ca va plati integral cei aproape 200.000 de euro reprezentand amenda penala si despagubiri in dosarul “Meningita”. Intr-o postare facuta pe pagina oficiala de Facebook a unitatii medicale, reprezentantii…

- Mai multi utilizatori au observat ca primesc notificari cand ei sau altcineva realizeaza capturi de ecran pentru a salva postarile in format Story. Reprezentantii Instagram au confirmat ca testeaza o astfel de facilitate. Practic, cand un utilizator face o captura de ecran pentru a salva o…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere, potrivit…

- "In sfarșit!!!! Dupa ce urlu de mai bine de o luna sa se publice acest Ordin, iata ca minunea se intampla! Salut decizia premierului Dancila! Acum mai ramane sa raspunda și cei care de ani de zile au permis ca Statul Roman sa piarda șapte miliarde de euro!!! Și unii sunt inca acolo, in ANRM, iar…

- Eugen Tomac scrie pe pagina sa de Facebook despre declaratia adoptata recent de Republica Moldova contra campaniilor de propaganda si dezinformare ale media rusesti din tara. Citeste si: Basescu, un nou comentariu ACID: '"Daddy, e groasa (MA) cu Valcov...' "Cel de-al doilea stat…

- Prabușirea indicelui Dow Jones, care a avut un efect de domino pe bursa, a dus la pierderi de 93 de miliarde de dolari pentru cei mai bogați oameni din lume. 20 dintre ai au pierdut cate un miliard de dolari, dupa ce turbulențele de pe Wall Street s-au extins pe plan global. Fondatorul AMAZON,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Incepand de astazi, urmeaza sa discutam despre cum anume pot fi imparțite bunurile comune.Partajul este o operatiune juridica prin care bunurile comune a doua sau mai multe persoane sunt imparțite intre acestea. Bunurile comune pot fi deținute in coproprietate sau in devalmasie.Partajul se…

- Oameni marinimosi din Germania s-au gandit sa le ofere o viata fericita cainilor aflat in adapostul din Miroslava. Primii 12 blanosi au plecat joi spre familiile adoptive din Germania. "Ii asteapta un drum lung, insa la capatul lui incepe o noua viata", precizeaza reprezentantii adapostului. Facebook

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa.

- Documentul clasificat anterior, scris de republicani in Comisia de Informatii a Camerei Reprezentantilor, sustine ca probele federale privind potentialul amestec al Rusiei in campania prezidentiala a lui Trump au fost un produs al colaborarii FBI-ului si a Departamentului de Justitie impotriva lui Trump,…

- Gabriela Firea a anuntat vineri ca vor fi construite doua spitale zonale in Sectoarele 3 si 6, cu aproximativ 300 de paturi. Costurile se ridica la 60 de milioane de euro, iar in cazul in care acestea nu vor putea fi acoperite din bugetul municipalitatii, se va opta pentru un parteneriat public-privat.…

- Cazul lui Adrian, tanarul de 31 de ani din Alba Iulia, care de doi ani de zile se lupta cu o boala crunta, a starnit mobilizare in randul intregii comunitați. Jurnaliști, oameni de afaceri, sportivi și oameni simpli, sufera alaturi de familia lui și fac tot posibilul sa stranga suma enorma de care are…

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA, transmite News.ro .…

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- HOROSCOP BERBEC Cineva te stimuleaza sa te implici intr-o activitate noua, care merita atentie, numai ca interesul tau s-ar putea sa se stinga repede, descoperind ca roadele nu sunt chiar atat de interesante. Mai gandeste-te inainte de a investi timp si energie in aceasta directie, ca sa nu…

- Ninsoarea de saptamana trecuta i-a bucurat enorm pe ieseni mai ales pentru ca a adus un strat consistent de zapada - material necesar pentru eliberarea spiritului creator si in cazul copiilor si in cazul adultilor. Orasul a fost impanzit de oameni de zapada superbi (VEDETI AICI). Dar unii ieseni au…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600. "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, lanseaza un atac dur la adresa PSD, susținand ca noul guvern „va fi un eșec total” și ca, indiferent de componența cabinetului, „pentru Romania va fi rau”, scrie stiripesurse. „Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestriala va fi un esec total, un guvern al…

- Presedintele PMP Traian Basescu il critica, pe Facebook , pe presedintele Iohannis pentru ca a acceptat nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier facuta de de PSD, spunand ca a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana condamnatului Dragnea”, desi avea marja constitutionala suficienta…

- Accident grav pe DN51 la Smardioasa/ O persoana a murit, alta e in stare grava in Eveniment / Un barbat si-a pierdut viata, iar altul a fost preluat in stare grava de echipajele de salvare, dupa ce masina in care cei doi se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea DN51, pa raza localitatii Smardioasa.…

- In prima zi a saptamanii viitoare, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va primi, la Palatul Versaille, vizita a 140 de sefi de mari companii mondiale, printre care Google, Facebook si Alibaba. In drum...

- Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, sustine ca prioritatea anului 2018 trebuie sa fie “unitatea dreptei”, punctand ca partidele de dreapta trebuie sa stea la o singura masa, cea “anti-PSD”. Intr-un mesaj postat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Alina Gorghiu a scris ca liderii…

- Debut cu amanare in dosarul in care Ionut Corneliu Pripisi, la data presupuselor faptelor seful Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, banuit de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea faptuitorului.…

- Co-fondatorul celei mai mari afaceri social media din lume a vazut ca averea sa a scazut vineri cu 3,3 miliarde de dolari, dupa ce a anuntat planurile de a schimba structura News Feed-ului. De acum inainte pe Facebook vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor,…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care in 2012 - 2015 a scos Romania din dezastrul…

- Cazul pedofilului Eugen Stan a revoltat o tara intreaga! Cand s-a aflat ca suspectul este si politist, indignarea s-a abatut si asupra Politiei. Prezentatorul Dan Negru a rabufnit intr-o postare pe Facebook.

- Dosarul Lucan. Voiculescu: "A existat un interes clar al unor oameni care se ocupa cu transplantul sa nu fie reguli" Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, este audiat de procurorii DIICOT in calitate de martor in cazul doctorului Lucan. La intrarea in sediul DIICOT, Voiculescu le-a spus jurnaliștilor ca a existat un interes pentru ca sa nu existe reguli clare in ceea ce privește transplanturile in Romania.…

- In anul 2018 vor intra in sistem peste 7.000 de oameni: 1.800 din sursa externa in luna mai, 700 ofițeri Academia de Poliție promoția iunie 2018, 2.438 agenți/subofițeri școli promoția iulie 2018, 2.880 agenți/subofițeri școli promoția noiembrie 2018. Urmariți paginile de internet și de Facebook ale…

- Mircea Badea a vorbit in emisiunea „In gura presei”, de la Antena 3, despre comunicatul comun dat de cele șapte ambasade, care s-au declarat ingrijorate cu privire la legile Justiției. „In ultimele zile ale anului 2017, mare frasuiala cu așa-zisele legi ale Justiției. Șapte ambasade au dat comunicat…

- Grupul de initiativa civica "Impreuna pentru A8" organizeaza o intalnire de lucru cu tema: ECHITATE PENTRU MOLDOVA. CONSTRUIREA AUTOSTRAZII UNGHENI – IASI – TARGU MURES, OBIECTIV STRATEGIC NATIONAL. Intalnirea va avea loc in ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, ora 11:00, la Iasi, Hotel Unirea, si va fi…