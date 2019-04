Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu solicita Autoritatii Electorale Permanente sa suspende acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru PSD, în contextul în care trezorierului social-democratilor, Mircea Draghici, a fost pus sub acuzare pentru delapidare. "Solicit AEP sa îsi…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu cere Autoritații Electorale Permanente suspendarea acordarii subvențiilor catre PSD, dupa ce trezorierul partidului a fost pus sub invinuire de DNA."Solicit AEP sa iși faca datoria și sa suspende acordarea subvențiilor catre PSD, prin aplicarea art. 24 alin.…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu solicita Autoritatii Electorale Permanente (AEP) sa suspende acordarea subventiilor de la bugetul de stat acordate PSD, in contextul acuzatiilor care exista la adresa trezorierului social-democratilor, Mircea Draghici. "Solicit AEP sa isi faca datoria si sa…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a afirmat, miercuri, ca intrebarea la referendumul pentru Justitie ar putea fi "Va doriti ca persoanele condamnate sa nu mai poata candida pentru functii publice in Romania?", dar a ...

- Senatorul liberal Alina Gorghiu considera ca PSD a procedat bine cand a retras propunerea ca Mircea Draghici sa devina presedintele Autoritatii Electorale Permanente, subliniind ca aceasta institutie trebuie condusa de un expert, fara "apropieri" de partidele politice. "In Biroul Executiv al…

- DNA a inceput, pe 8 februarie, urmarirea penala in cazul utilizarii subvențiilor primite de PSD in alte scopuri decat au fost declarate. Dosarul constituit de procurorii anticorupție vine in contextul in care in spațiul public au aparut informații ca trezorierul ...

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat miercuri ca nominalizarea lui Mircea Draghici la conducerea AEP este”un fel de lup paznic la oi”. Gorghiu a solicitat în ședinta conducerii Parlamentului ca PSD sa revina ”cu o propunere decenta”. "Draghici la Autoritatea…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat miercuri ca nominalizarea lui Mircea Draghici la conducerea AEP este "un fel de lup paznic la oi". Gorghiu a solicitat in ședinta conducerii Parlamentului ca PSD sa revina ”cu o propunere decenta”.