Alina Gorghiu, candidat PNL la europarlamentare 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu, senator PNL de Timis, fost presedinte al Partidului National Liberal, intenționeza sa candideze la alegerile europarlamentare. Anunțul a fost facut, astazi, de Nicolae Robu, președintele PNL Timiș, in cadrul conferinței de presa de la sediul partidului. “Din Timiș avem deocamdata anunțata…

- Crin Antonescu revine in politica. Fostul lider PNL se va afla pe lista pentru alegerile europarlamentare: „Am depus astazi documentele”. Crin Antonescu a anunțat, la Romania TV , ca soția sa, Adina Valean, nu va mai candida pentru un nou mandat in Parlamentul European. „Soția mea nu va mai candida,…

- „Am depus astazi documentele pentru candidatura la PE. Pe circuitul normal, stabilit de deciziile PNL pentru orice alt membru", a precizat Crin Antonescu, marti, pentru Agerpres. Crin Antonescu a subliniat ca aceasta candidatura nu a fost negociata cu liderii PNL, partidul fiind cel care va stabili…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat, marti pentru MEDIAFAX, ca si-a depus documentatia pentru o candidatura pe listele partidului la alegerile europarlamentare din 2019. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, in legatura cu anuntul lui Crin Antonescu potrivit caruia acesta…

- Fostul presedinte al liberalilor Crin Antonescu anunta ca si-a depus documentele pentru a intra pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc anul viitor. "Am depus astazi documentele pentru candidatura la PE. Pe circuitul normal, stabilit de deciziile PNL pentru orice…

- Adina Valean ii raspunde lui Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a spus ca, in cazul in care Crin Antonescu va dori sa intre in cursa electorala, atunci alți membri ai familiei sale nu se vor putea regasi pe lista.”Imi vor depune candidatura pentru alegerile europarlamentare”, a anunțat eurodeputatul…

- "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre europarlamentare. Nu am avut discutii (privind alegerile europarlamentare - n.r.)", a spus Orban, la sediul PNL. El a afirmat ca intalnirea a fost intamplatoare, insa a precizat ca stabilise intrevederi cu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu foștii lideri liberali Vasile Blaga și Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate parțile implicate. Discuțiile ar fi vizat și posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.Surse…