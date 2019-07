Senatorul PNL, Alina Gorghiu, considera ca premierul Viorica Dancila ar trebui sa demisioneze ca urmare a crimelor de la Caracal pentru ca majoritatea PSD-ALDE a modificat legile justiției in așa fel incat infractorii sa fie favorizați, iar oamenii legii sa nu mai poata fi trași la raspundere in cazul in care greșesc.

Citește și: BREAKING NEWS Gheorghe Dinca și-a recunoscut AMBELE crime

”Doamna Dancila, nu vrei tu sa te duci in peștera puțin și acolo sa te lamurești, cu liniștea din jur, ca multe belele din țara asta se intampla pentru ca tu, de mana cu Dragnea și toți incompentenții…