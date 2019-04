Alina Gorghiu, atac la SRR: Cine l-a cenzurat pe Iohannis Netransmiterea in direct a unei declaratii de presa de la Cotroceni a Presedintelui Romaniei și exact atunci cand a anunțat temele propuse la referendumul din 26 mai, tocmai asta inseamna. Au trecut deja cinci zile și, in afara unui comunicat palid de presa de la SRR prin care se transmitea (printre randuri ...) ca nu s-a reușit identificarea niciunei scuze plauzibile pentru derapajul grav de la lege, restul e tacere. S-au dat insa asigurari de la varful PSD-ist al instituției ca s-a dispus investigarea cauzelor acestui incident și ca se analizeaza ce trebuie facut pentru ca astfel de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

