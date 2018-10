Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu a devenit, din nou, mamica. Senatoarea PNL a nascut luni seara, 8 octombrie. Are un baiețel pe care il cheama Amon. Conform surselor DC News, baiețelul are peste 3 kilograme, este sanatos și este al doilea baiat de care familia Gorghiu - Isar este foarte fericita. Acum…

- Site-ul de investigații britanic Bellingcat a facut publica presupusa identitate a celui de-al doilea suspect in cazul Skripal, informația nefiind momentan confirmata de catre autoritațile britanice, relateaza BBC și Reuters.Numele real al celui de-al doilea suspect este Alexander Mishkin…

- Primaria Alba Iulia va investi 1.600.000 de euro pentru modernizarea Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia. Pana la inceperea lucrarilor, reprezentanții administrației locale cauta soluții pentru relocarea a 22 de clase de elevi. Durata de realizare a lucrarilor este de 2 ani. “Nu,…

- Camine in Miscare / Moving Fireplaces, proiect cultural al Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana si produs de Asociatia Prin Banat, a incheiat in acest weekend cel de-al doilea pre-eveniment, ce a avut loc de data aceasta in localitatea Margina, jud. Timis. Sambata, 8 septembrie, a fost…

- O cunoscuta cantareata de la noi a devenit mama in urma cu sase luni si deja se gandeste la al doilea copil. Brighi, caci despre ea e vorba, simte ca traieste cea mai frumoasa perioada din viata, de cand fiul ei, Iosif, a venit pe lume.

- Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, afirma ca opinia Comisiei de la Venetia este mai mult decat binevenita si solicita CCR sa ia act de raportul preliminar al Comisiei cu privire la legile justitiei, despre care spune ca trebuie sa fie intoarse in Parlament.DOCUMENTUL POATE FI CONSULTAT AICI…

- Cel de-al doilea copil luat de o viitura puternica marti seara, alaturi de sora sa si de cei doi bunici, a fost gasit decedat, iar in continuare este dat disparut bunicul acestuia. Bunica si sora copilului si-au pierdut viata, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…