Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate preventiv pentru doua luni, a anuntat, ieri seara, intr-o conferinta de presa, seful Interpol Costa Rica. Autoritatile romane trebuie sa finalizeze cererea de extradare in acest interval de timp. Fostul ministru al Turismului si fosta sefa a DIICOT au fost…

- Asociația Steliștilor 1947 a anunțat plecarea lui Cristian Petrea din funcția de comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua. "Din informațiile noastre, incepand de astazi, Cristian Petrea nu mai indeplinește funcția de comandant al CSA Steaua. Detalii despre succesor și alte informații vor fi anunțate…

- Un asistent maternal din județul Hunedoara se revolta impotriva unui sistem bolnav și corupt. Asistenții maternali au ramas fara bani, iar cei responsabili ridica din umeri, fara a evalua insa și consecințele. Nicolle Ebner este asistent maternal. A fost jurnalist, insa din dorința de a lasa ceva…

- Jurnalistul Attila Biro, retinut de politia din Bulgaria joi seara, alaturi de un ziarist bulgar, langa localitatea Pernik, unde subiectii unei investigatii incercau sa arda documente legate de o frauda cu fonduri europene, a scris vineri dimineata pe Facebook ca este bine si ca va revenit cu detalii.„Sunt…

- Constituirea oficiala a Asociației "Mircea Ionescu-Quintus" are loc cu doar o zi inainte de lucrarile Consiliul Național al PNL, unde nu este exclus sa se ia in discuție și organizarea unui eventual congres in perioada urmatoare pe fondul tensiunile intre taberele din partid. "In cazul in…

- Senatoarea liberala Alina Gorghiu se declara ingrijorata, pe Facebook, de contextul internațional in care evolueaza Romania, in condițiile in care premierul PSD Viorica Dancila reprezinta un exemplu concludent de ”amatorism și lipsa de pregatire”.

- Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu, cunoscuta acum sub numele Dana Chera, a devenit mamica pentru a treia oara. Vedeta a adus pe lume o fetița. Bucurie mare in familia prezentatoarei de televiziune Dana Grecu. Aceasta a devenit sambata dupa-amiaza mamica pentru a treia oara. Vedeta a nascut o…

- Nemtii de la Volkswagen au facut publice primele imagini cu viitorul model T-Cross, care va intra pe o piata in care Dacia Duster ocupa un segment important. Noul T-Cross va fi lansat in toamna acestui an, dar cei de la Volkswagen au dorit sa le arate fanilor o serie de imagini cu un model…