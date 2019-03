Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in ziua in care implinește 30 de ani, Andrei Leonte a ales sa lanseze videoclipul piesei ”Avem monștri aici”. Artistul nu apare deloc in piesa, fiind inlocuit de o proiecție a lui din viitor, care intra in rolul unui povestitor ințelept.Ca sa poți vedea și videoclipul și sa asculți și piesa s-ar…

- Once Upon a Time in Hollywood este plasat in LA-ul anilor 1960 și are in centru cultul lui Charles Manson, alcatuit din autori ai unor crime oribile. Margot Robbie joaca rolul celebrei actrițe Sharon Tate. Filmul, descris ca avand „țesatura lui Pulp Fiction”, se crede ca va avea mai multe linii narative…

- Formația aradeana Unity Of Opposites a lansat zilele trecute videoclipul melodiei „In Decor“, producția video a acestuia find realizata de timișorenii de la Electronic Resistance iar mixajul de timișoreanul Atilla Lukinich. Formația s-a nascut acum cinci ani și și-a propus de la bun inceput abordarea…

- Avem trailer pentru Avengers: EndGame. Dupa ce finalul de la ultimul Avengers ne-a lasat cu sufletul la gura, lucrurile par sa se clarifice un pic in noul film. Cum arata trailerul, mai jos: Marvel Studios' Avengers: Endgame – Official Trailer Whatever it takes. Watch the brand new trailer for Marvel…

- Dupa o piesa-statement și un videoclip revoluționar, The Motans și Dirty Nano lanseaza remixul single-ului „Invitat”. Sound-ul fresh, ritmat și optimist duce cu gandul la petrecerile din serile calduroase in care toata lumea se bucura de viața. Piesa „Invitat” este compusa de Denis Roabeș și a beneficiat…

- Ștefan Banica (51 ani) a lansat videoclipul piesei „Pana la cer”, videoclip in care apare alaturi de fiul sau, Radu-Ștefan (17 ani). Fiul artistului il joaca pe tatal sau in perioada adolescenței. Fiul lui Ștefan Banica, pentru prima oara intr-un videoclip de-al tatalui sau In timp ce se pregatește…

- Daca ai dus dorul The Chemical Brothers, trupa tocmai a lansat videoclipul „MAH”, prima piesa dupa o pauza de trei ani. Videoclipul „MAH” a fost filmat in timpul concertului susținut de The Chemical Brothers la Alexandra Palace din Londra. Anul acesta, prin primavara, ar trebui sa apara și un noul album…

- Ed Sheeran incepe 2019 bine! Videoclipul lansat de Ed Sheeran in urma cu doi ani pentru piesa ”Shape Of You” a trecut de patru miliarde de vizualizari pe YouTube. Doar in primele zile din acest an a mai adaugat vreo patru milioane de vizualizari pentru ”Shape Of You” , astfel incat Ed Sheeran se poate...…