- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, se va casatori anul acesta cu senatorul PSD Claudiu Manda, sustin surse politice pentru EVZ. Nasii cuplului vor fi fostul secretar de stat, Ovidiu Flori si sotia acestuia, cei doi fiind prieteni apropiati ai cuplului Vasilescu – Manda. Lia Olguta Vasilescu…

- Potrivit surselor Evenimentul Zilei, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda se vor casatori civil in luna februarie a acestui an, iar in luna martie cei doi se vor cununa in fața lui Dumnezeu. Contactat de jurnaliștii EVZ, Claudiu Manda a confirmat informațiile aparute in presa, insa nu a vrut…

- O tanara s-a desparțit de iubitul ei și a anulat nunta pentru ca invitații nu au vrut sa achite costurile pentru marele eveniment. Mai mult, fata a anunțat pe Facebook ca pleaca intr-o excursie in America de Sud. O femeie a anunțat pe rețeaua de socializare ca nunta sa s-a anulat și ca ea și logodnicul…

- Cuplurile care viziteaza expozitia 'Nunta la Palat', care are loc wekeend-ul acesta la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, pot primi un catalog cu vouchere in baza carora pot beneficia reduceri pentru casatoria lor, daca evenimentul va avea loc in cursul acestui an. Catalogul este,…

- Actrița Rona Hartner a venit pentru prima oara la TV cu iubitul francez, Herve. Vedeta a facut dezvaluiri despre povestea ei de dragoste. Rona Hartner este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei, un francez pe nume Herve. Actrița a fost prezenta, alaturi de actualul ei partener, la emisiunea…

- Cu cateva luni inainte sa schimbe prefixul – in februarie anul viitor implinește 40 de ani -, Adina Postelnicu spune ca e pregatita sa devina mama și chiar sa se marite din nou. E convinsa ca a gasit barbatul potrivit langa care și-ar dori sa imbatraneasca, deși… acesta e mai mic decat ea! Adina Postelnicu…