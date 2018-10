Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii surprinzatoare! Elena Udrea, fost ministru al Turismului, și Alina Bica, fosta șefa a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), au fost arestate preventiv, pentru doua luni, in Costa Rica.Mai mult, ele vor putea fi extradate in…

- Alina Bica a fost și ea arestata, pentru doua luni, in Costa Rica, unde fugise alaturi de Elena Udrea! Fosta șefa a DIICOT a fost saltata de Interpol la 4 ore dupa ce Udrea a fost prinsa, joi.Deși inițial se știa ca Bica a fost reținuta pe strada, conform lui Adrian Alexandrov, concubinul…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea și tatal fetiței acesteia, a postat pe Facebook un mesaj dupa arestarea fostului ministru in Costa Rica. Alaturi de mesaj, omul de afaceri a postat și o fotografie in care apare alaturi de cele doua. In mesajul postat, Alexandrov spune ca Elena este și va ramane…

- Un expert juridic din Costa Rica spune ca situația este complicate in cazul extradarii Elenei Udrea, datorita faptului ca fiica ei s-a nascut acolo. Exista insa condiții in care fostul ministru al Turismului poate sa fie extradat. ”Este o situatie complicata. Daca tatal copilului, familia copilului…

- Avocatul Elenei Udrea din Romania, Veronel Radulescu, susține ca declarațiile șefului biroului Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, nu au valoare juridica de adevar așa cum ar avea o hotarare judecatorasca. Declarația lui Veronel Radulescu vine in contextul in care Gustavo Chinchilla a…

- Seful biroului Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, a anuntat joi ca Elena Udrea si Alina Bica se afla in acest moment in arest preventiv pentru doua luni in centrul penal Vilma Curling in asteptarea procesului de extradare."De obicei, odata ce efectuam arestarea, guvernul care o cere…

