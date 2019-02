Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica spune ca a depus o plangere penala impotriva fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi si impotriva unui alt procuror, pentru represiune nedreapta si cercetare abuziva, sustinand ca a fost arestata nelegal 80 de zile intr-un dosar in care ulterior a fost achitata.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, dupa ce Laura Codruța Kovesi a anunțat ca a fost citata la Secția de ancheta a magistraților, ca fosta șefa a DNA „va avea o viața foarte grea incepand de maine”, adaugand ca aceasta ar trebui sa-și retraga candidatura la șefia Parchetului european.„Doamna…

- Liviu Pleșoianu le-a trimis o scrisoare aleșilor europeni despre Laura Codruța Kovesi, in care povestește episodul ”Sufrageria” și vorbește despre protocoalele secrete. Astfel, el iși pune speranțe ca aceștia se vor mai gandi inainte s-o voteze pe Kovesi. Raspunsul acestora confirma ceea ce grupul…

- Adriana Bahmuteanu continua acuzațiile la adresa fostului soț. Fosta prezentatoare tv a fost invitata la "XNS", unde a dezvaluit ca Silviu Prigoana a fost tratat, in urma cu doi ani, intr-o clinica de psihiatrie. "In urma cu cateva emisiuni spunea ca el nu are nicio boala si ca eu sunt nebuna. Actele…

- Presedintia Consiliului Uniunii Europene detinuta de Romania este o presedintie realista, dar in acelasi timp una ambitioasa si suntem pregatiti sa o ducem pana la capat, a declarat, miercuri, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la Antena 3."Coordonarea intregii presedintii este asigurata…