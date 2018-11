Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala informații incendiare legate de arestarea fostului ministru al Turismului, Elena Udrea! S-a aflat ce moment-cheie ar fi fost ales pentru arestarea fostei „Blonde de la Cotroceni”.Bomba a fost aflata dupa ce Alina Bica, fosta șefa DIICOT, și Elena Udrea s-au in fața... Citește AICI cine…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, susține ca urmeaza sa stabileasca cu fostul ministru, in perioada urmatoare, daca va contesta condamnarea clientei sale ca urmare a deciziei CCR referitoare la completurile de 5 judecatori de la ICCJ."In primul rand așteptam sa se publice in Monitorul…

- Liviu Dragnea, Elena Udrea, Alina Bica, Dan Șova, Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan "Pinalti" sunt principalii beneficiari ai deciziei de ieri a Curții Constituționale, care a hotarât refacerea completurilor de 5 judecatori.

- Iubitul Elenei Udrea, Alexandrov Adrian, a marturisit ca fosta blonda de la Cotroceni a depus o cerere de eliberare din arest. Alexandrov Adrian, iubitul Elenei Udrea si tatal micutei Eva Maria, a declarat ca fosta blonda de la Cotroceni a depus o cerere de eliberare din arest, alaturi de Alina Bica.…

- Adrian Alexandrov: ”Udrea și Bica au depus cereri de eliberare. Saptamana viitoare vor fi primite in audiența”. Elena Udrea și Alina Bica au depus cereri de eliberare din arest, urmand ca ele sa fie primite in audiența la un judecator saptamana viitoare, care va decide ce se va intampla cu cele doua,…

- Elena Udrea si Alina Bica au depus cereri de eliberare din arest, urmand ca ele sa fie primite in audienta la un judecator saptamana viitoare, care va decide ce se va intampla cu cele doua, a anuntat Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea.

- Inca de cand Elena Udrea a fost arestata, iubitul fostei blonde de la Cotroceni a tot facut apeluri disperate și și-a exprimat revolta fața de intreaga situație. Adrian Alexandrov a fost alaturi de Elena Udrea in momentul in care atat ea cat și Alina Bica au fost reținute de Interpol, in plina strada.

- Elena Udrea si Alina Bica ar fi fost arestate in Costa Rica dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol, informeaza sitiooij.poder-judicial.go.cr. Membri ai Agentiei de Investigatii Judiciare, afiliata la Biroul National Central Interpol Costa Rica, in colaborare cu ofiteri…