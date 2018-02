Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari regrete ale Oanei Zavoranu. Oana Zavoranu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars, la emisiunea „Star Matinal”, despre marile sale regrete, dar și dezamagiri, dar și despre mama sa, Marioara (Mariana) Zavoranu. Oana Zavoranu se lauda cu ce a realizat „singurica”, dupa moartea acesteia,…

- Nicole Cherry și-a deschis sufletul și a oferit amanunte despre viața ei sentimentala. Nicole Cherry, care a ratat prima ei zi de facultate , are 19 ani și o cariera frumoasa in muzica din Romania. Tanara artista a fost invitata la emisiunea Dincolo de aparențe, de la Antena Stars, unde a facut declarații…

- Motivul pentru care Denisa Nechifor vrea sa paraseasca Romania. Vedeta a marturisit ca se gandește serios la viitorul fetiței sale, dar și al ei. Denisa Nechifor este dispusa sa o ia de la capat departe de Romania. Iși dorește o familie și un viitor mai bun pentru fetița ei și a lui Adi Cristea. „Este…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica nu traiește doar din cantari, ci are și alte pasiuni, de pe urma carora face bani. Nicoleta Voica, care iubește din nou dupa trei casnicii eșuate , este una dintre cele mai apreciate soliste de muzica populara din Romania. Nicoleta Voica, care a slabit extraordinar…

- De ziua lui, Catalin Crisan a fost sarbatorit in cadrul emisiunii Agentia Vip de la Antena Stars. Pe parcursul cat a fost in platou, Catalin Crisan a fost felicitat de cei doi copii ai lui, adr si de prieteni apropiati.

- Decizia luata de Alina Crișan dupa ce și-a inșelat iubitul, pe DDY Nunes. Artista vrea sa devina mama in curand. Vedeta a facut declarația in direct la Antena Stars. La aproape un an dupa ce DDY Nunes a aflat ca Alina Crisan l-a inselat, cantareata a facut o confesiune de suflet in emisiunea „Rai Da’…

- Cum s-a schimbat viața lui Tuncay Ozturk dupa divorțul de Andreea Marin. Medicul marturisește ca in prezent se concentreaza doar pe cariera și nu are o iubita. Mai mult, acesta a infirmat zvonurile cum ca intre el și Sandra, fosta asistenta, ar fi fost o poveste de iubire, așa cum s-a spus. „Sunt foarte…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Dezvaluirea Antoniei i-a lasat masca pe toți. Artista a recunoscut ca doarme machiata, deși toata lumea ii spune ca nu face bine. Mai mult, interpreta marturisește ca ține diete și este foarte atenta la alimentația zilnica, pentru a arata perfect. Antonia a dezvaluit ca tine dieta si face mult sport,…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, din cauza unor probeme la rinichi. Pentru ca situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaboreaza de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sanatate a acesteia. In urma unor analize, Mirabela Dauer a descoperit…

- La mai bine de doua luni si jumatate de la momentul in care cea mai buna jucatoare de tenis din Romania a fost surprinsa in compania unui barbat, in vacanta pe care a petrecut-o in Italia, Stere Halep a rupt tacerea. Este sau nu Radu Barbu iubitul Simonei Halep? Intr-un interviu acordat in exclusivitate…

- Andrei Laslau, unul dintre cei mai populari nutritionisti din Romania, trece dincolo de aparente impreuna cu Florentina Fantanaru si spune lucrurilor pe nume, sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.

- Andrei Laslau, unul dintre cei mai populari nutriționiști din Romania, trece dincolo de aparențe impreuna cu Florentina Fantanaru și spune lucrurilor pe nume, sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.

- O romanca a afirmat, la o emisiune de televiziune, ca a avut parte de o partida de amor cu actorul Pierre brice, cel care a jucat in celebrul film „Winnetou”. Viorica Paunescu, cunoscuta publicului larg din Romania pentru participarea la mai multe emisiuni tip concurs de la diverse posturi de televiziune,…

- Fiica solistului de muzica ușoara Adrian Enache, Diana, a marturisit ca este inca traumatizata de incidentul prin care a trecut in urma cu cațiva ani, cand a fost agresata de un barbat. Diana Enache, fiica cantarețului de muzica ușoara Adrian Enache și a fostei sale partenere de viața, Corina, este…

- Au fost amendate cu 20.000 de lei televiziunile B1 TV si Antena 1, apoi, Romania TV cu 15.000 de lei, Antena 3 cu 12.000 de lei, Realitatea TV si Digi 24 cu 10.000 de lei, si Kanal D cu 5.000 de lei. Prima TV si Antena Stars au fost sanctionate cu somatii publice. Sanctiunile care au trecut la vot au…

- Medicul Leon Danaila a comentat pe marginea profesiei de chirurg și a sacrificiilor pe care trebuie sa le faca acesta. Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania , a fost invitat la emisiunea „Rai da buni”, de la postul de televiziune Antena Stars. Leon Danaila, care este și senator…

- Jean de la Craiova se pregateste sa devina tata in 2018? Artistul a facut cateva declaratii suprinzatoare la Antena Stars. Jean de la Craiova a avut un an foarte bun, dar preconizeaza ca 2018 il va intrece pe cel care tocmai a trecut. Invitat in emisiunea „Star Matinal”, aceasta a facut cateva marturisiri…

- "Tata avea niște vise, sa zicem, mai puternice, in care i se aratau intamplari din viitor. De exemplu, moartea Patriarhului Teoctist. L-a visat in sicriu și el participa la inmormantarea lui. A visat-o pe mama lui fara o masea. De fiecare data cand ii aparea mama lui in vis, știa ca se va intampla…

- Frumoasa prezentatoare de la "Antena Stars", Bianca Sarbu, a vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre statutul sau de femeie maritata, dar si despre faptul ca isi doreste mai multi copii.

- Prezentatoarea tv Bianca Sarbu s-a maritat chiar astazi cu Bogdan, un tanar pe care l-a cunoscut acum o luna. Azi, la orele pranzului, au ajuns in fata ofiterului de la Starea Civila si au spus „da”. Multi s-au intrebat cine este Bogdan Romanescu, proaspatul sot al Biancai Sarbu!? Bogdan are 28 de ani,…

- Interpreta de muzica Geanina Manea a povestit despre un moment terifiant prin care a trecut, cand a fost mușcata de un caine. Geanina Manea, care a avut o relație cu Petru Mircea , fostul soț al regretatei cantarețe de muzica ușoara Madalina manole, a trecut prin clipe de groaza. Geanina Manea, despre…

- Doua companii de IT impreuna cu o universitate au initiat, in premiera, in Romania, un curs de Project Management. Acesta a fost predat in primul semestru studentilor din anul III ai Facultatii de Matematica si Informatica.

- Marcel Toader, primele declarații despre relația cu artista de muzica populara, Aida Preda. Afaceristul rupe tacerea, dupa ce s-a spus ca cei doi au o relație amoroasa. Acesta a dezvaluit in direct la tv , ca a cunoscut-o pentru prima oara in urma cu 5 ani și a dat mai multe amanunte despre relația…

- Doina și Ion Aldea Teodorovici au fost doi mari artiști, care au sfarșit tragic, in urma unui accident rutier. In urma lor a ramas un copil orfan, care astazi le calca pe urme. Sotii Doina și Ion Aldea Teodorovici au cantat impreuna si tot impreuna au murit, intr-un tragic accident in noaptea de 29…

- Aida Parascan, caștigatoarea MasterChef, s-a impacat cu fostul soț, iar acum relația celor doi este mai buna decat atunci cand erau casatoriți. Chiar daca fiecare și-a refacut viața alaturi de altcineva, cei doi sunt buni prieteni, iar barbatul se implica in creșterea copiilor sai. Aida Parascan a …

- Rita Mureșan ramane singura. Dupa ce fiica ei Rebeca a plecat in strainatate, acum a venit randul Gloriei, acre a decis sa iși urmeze visul departe de Romania. Rebecca invata deja in strainatate, iar anul viitor va pleca si Gloria in Londra, unde va studia marketing. Mama lor a facut anunțul in direct…

- Anul 2018 vine cu schimbari pe toate planurile pentru vedetele din Romania! Adriana Bahmunteanu a anuntat ca demisioneaza de la Antena Stars, dupa mai bine de sase ani. Se pare ca vedeta isi doreste sa se implice in alte proiecte si sa aiba parte de noi provocari. Adriana Bahmuteanu facea echipa cu…

- Adriana Bahmuțeanu nu mai apare pe micile ecrane. Prezentatoarea și-a dat demisia de la postul de televiziune Antena Stars, unde a lucrat in ultimii ani. Veste neașteptata din lumea televiziunii. Adriana Bahmuțeanu, care a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana , nu mai apare pe micile…

- Au trecut mai bine de sapte ani de la moartea regretatului poet Adrian Paunescu, dar familia si prietenii apropiati nu l-au uitat. Si, in cele mai importante momente din an, acestia merg la mormantul artistului ca sa-i aduca un omagiu sau sa se reculeaga. Asa s-a intamplat si in prima zi de Craciun,…

- Madalina Ghenea este una dintre cele mai controversate femei din Romania in momentul de fata. Aceasta si-a deschis sufletul si a vorbit in emisiunea ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, despre minunea din viata ei, cat si despre cariera sa de succes.

- Asociatia Pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) atrage atentia asupra proiectului de modificare a Codului de procedura penala si apreciaza ca „interdictia absoluta de a comunica informatii, propusa sub pretextul prezumtiei de nevinovatie, poate afecta atat activitatea…

- Prietenul lui Florin Salam arunca bomba despre fuga Roxanei Dobre. Este vorba despre Eugen Dragoi, care a facut dezvaluiri șocante despre relatia celor doi. Veste bomba in lumea showbiz-ului din Romania. Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a fugit de acasa. Ea s-a dus la fostul iubit,…

- Cezara Dafinescu, considerata cea mai frumoasa actrița de pe plaiurile mioritice in anii ’80, este invitata Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, unde povestește multe intamplari și detalii mai puțin știute despre viața ei de pe scena și de dincolo de ea.

- Dupa teatru și muzica populara, la Centrul Cultural ”Arta” Dej flacara celui mai mare fenomen de cultura vie din Romania – Cenaclul Flacara – a fost reaprinsa. Nostalgicii spectatori au cantat alaturi de artiști aproape trei ore, deși evenimentul trebuia sa dureze doar o ora și jumatate. Manifestarea…

- Cantareața de muzica lautareasca Gabi Lunca a facut lumina dupa ce s-a spus ca ar avea mari probleme de sanatate. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu celebra artista Loredana Groza , este o renumita interpreta de muzica lautareasca din Romania. Cu o voce de argint și cu „vibrato-urile dulci”, a cucerit…

- Andra a facut marturisiri in cadrul uni interviu pentru un post de televiziune. Andra, care a avut o intreaga echipa de stiliști care au pregatit-o pentru Gala Elle 2017 , este una dintre cele mai apreciate și mai indragite artiste de pe scena muzicala din Romania. In ceea ce privește viața personala,…

- Zombii prin care își exercita Vadim Tudor viața lui post-mortem se numesc Dragnea (care a luat de la magister maximus Vadim hybrisul amoralismului absolut), Șerban Nicolae (coprolaliile lor seamana ca doua picaturi de rahat), Olguța Vasilescu & Gabriela Firea

- Cantareața Nico și-a aniversat ziua de nume de Moș Nicolae, pe 6 decembrie. vedeta a oferit detalii despre gesturile pe care obișnuiește sa le faca partenerul ei de viața. Nico, pe numele sau real Nicoleta Matei, este posesoarea uneia dintre cele mai bune voci feminine din Romania. Nico, care de curand…

- Mesajul Tamarei Buciuceanu Botez pentru toți romanii, de 1 decembrie. Una dintre cele mai iubite actrițe a facut urarea emoționanta in cadrul emisiunii de la Antena Stars. O prezența destul de rara in public, marea actrița Tamara Buciuceanu Botez a avut un mesaj pentru toți romanii, de Ziua Romaniei.…

- "Nu m-am gandit niciodata ca o sa plec si sa fac politica vreodata in alta parte, dar, dincolo de conflictul cu Liviu Dragnea, mi se pare ca directia in care conducerea actuala duce PSD eu nu ma mai regasesc in ea. PSD acum, prin cei cativa oamenii, exprima niste idei prin care eu nu ma regasesc,…

- Nadine și-a amintit, in cadrul unui interviu, despre cat de greu i-a fost sa reușeasca in viața. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a implint 40 de ani, s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta a prezentat…

- Dupa divortul dureros, Doru Todorut a devenit un burlac si totodata unul dintre cei mai ravniti artisti din Romania. Acesta a vorbit in emisiunea „Rai da Buni”, de pe Antena Stars, despre cum priveste el dragostea.

- Andreea Balan nu iși dorește ca fiica ei sa ii calce pe urme in ceea ce privește cariera. Andreea Balan este prezenta pe scena artistica din Romania inca de pe vremea cand era doar o copila și facea parte din trupa de mare succes Andre, iunde canta alaturi de Andreea Antonescu. Andreea Balan, care este…

- Adriana Bahmuțeanu a fost copleșita de emoții la emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars in momentul in care a vorbit despre celebra actrița Stela Popescu. Moderatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu a vorbit, la emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars, despre moartea doamnei teatrului…