Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost desemnata, sambata, in cadrul Congresul extraordinar al PSD, candidat al partidului la alegerile prezidentiale. "Dupa toate dezastrele produse in majoritatea domeniilor de o guvernare haotica si nociva pentru romani, premierul acestei guvernari, Viorica Dancila, are…

- Din opozitie, liderul USR Dan Barna ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu accepte numirea Danei Girbovan ca ministru al justitiei, pentru ca in felul acesta, scrie el pe Facebook, PSD va relua eforturile de a-si subordona justitia. Dan Barna considera ca judecatoarea Girbovan s-a numarat printre…

- Gruparile sucevene Viitorul Liteni și Șomuz Falticeni s-au intalnit ieri dupa-amiaza in primul tur al Cupei Romaniei la fotbal, faza naționala. Intalnirea, care s-a desfașurat intr-o singura manșa, pe stadionul „Ion Pintilescu" din Liteni, s-a incheiat cu scorul de 4-3 in favoarea ...

- Intrebat cu cine considera ca va vota electoratul PSD daca in turul 2 vor intra Klaus Iohannis și Dan Barna, Rareș Bogdan a raspuns ca Iohannis va intra pe locul 1 in turul 2. "Nu exista electorat PSD sau PMP sau UDMR. Exista romani. Romani care trebuie sa aleaga intre doi candidati din turul 2.…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, la Romania TV, dupa ce USR-PLUS au anunțat ca vor avea un candidat propriu la prezidențiale in persoana liderului USR Dan Barna, ca președintele Klaus Iohannis va caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 35%.Intrebat cu…

- Vicepresedintele Pro Romania, Adrian Tutuianu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca Pro Romania trebuie sa desemneze candidat propriu la prezidentiale. "Ideea unei aliante Pro Romania-PSD-ALDE a fost lansata de Victor Ponta, care a spus ca, pentru sanatatea vietii politice…

- „Fara PSD Klaus Iohannis nu prinde al doilea mandat. Vorbim aici despre un calcul simplu. Candidatul din partea PSD trebuie sa intre in turul doi, pentru ca Iohannis sa caștige prezidențialele. In caz contrar, orice alt candidat va ajunge in al doilea tur cu Iohannis, va caștiga lupta pentru Praședinția…

- Victor Ponta face mișto de foștii colegi din PSD care vor sa candideze la prezidențiale. In ședința CEX de joi, Șerban Nicolae a anunțat ca vrea sa candideze impotriva lui Klaus Iohannis, el adaugandu-i-se lui Liviu Pleșoianu, care a precizat inca din 2018 ca va candida.Ponta spune ca discuțiile…