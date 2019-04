Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 21 de zile si peste 3.000 de kilometri parcursi, Polgar Levente si Daniel Maco au hotarat sa nu nu mai continue expediția. Punctul terminus Olanda, la Maastricht. Expeditia Trans Europa trebuia sa aiba 5.500 km, din Romania pana in Laponia, perioada de desfașurare fiind 26 martie-15 aprilie. Lipsurile…

- Descoperire senzaționala a cercetatorilor clujeni. Specialiștii au identificat in Bazinul Hațeg o noua specie de crocodil pitic, care locuia in aceasta regiune in urma cu 70 de milioane de ani. Fosila, o premiera inedita in Transilvania, a fost expusa la Muzeul de.

- In perioada urmatoare 1.300 de copii din mediul rural din Brasov vor primi Prima Carte pentru acasa, prin programul pilot „Fiecare copil merita o poveste”, initiat de Asociatia OvidiuRo. Asociatia continua astfel parteneriatul cu Inspectoratul Scolar Judetean Brasov pentru cresterea calitatii educatiei…

- Prin programul „Fiecare copil merita o poveste”, o asociatie din Alba si Inspectoratul Scolar Judetean vor oferi carti pentru 800 de copii din mediul rural. De asemenea, in 10 gradinițe din cele mai defavorizate comunitați din Alba vor fi amenajate centre de biblioteca. „Fiecare copil merita o poveste”…

- Dupa ce a ocupat fotoliul de ministru in mai mule randuri, maramureseanul Liviu Marian Pop descopera in sfarsit ca marea problema a invatamantului este supraincarcarea elevilor cu ”supradoze de teme”, cum le numeste el. Iata ce scrie el pe blogul personal. ”Scriu aceste randuri cu amaraciunea profesorului,…

- Criticul de film Irina Margareta Nistor (61 de ani) a facut dezvaluiri inedite despre marea sa dragoste, o relatie clandestina, marturisind ca „a trait o poveste de iubire mai frumoasa ca in «Casablanca»“.

- Kim Kardashian și-a obișnuit fanii cu schimbari de imagine care mai de care mai indraznețe. Vedeta nu se da in laturi de la nimic atuci cand vine vorba de aspectul ei fizic și, deseori, se afișeaza așa cum nu te aștepți.

- O femeie din Balaceana, condamnata pentru multiple furturi comise pe raza judetului nostru si data in urmarire inca din anul 2014, a fost depistata de carabinierii italieni in timpul unei razii desfasurate intr-o tabara de romi din Poggiofranco. Potrivit presei italiene, in timpul raziei din tabara…