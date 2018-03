Stiri pe aceeasi tema

- Criticul de film a acceptat invitația Majestații Sale Margareta la seara dedicata fundației sale și companiiilor care au sprijinit-o cu fidelitate de-a lungul anilor. Majestatea Sa Margareta și tatal sau, Regele Mihai I, au creat “Fundația Principesa Margareta a Romaniei” acum 28 de ani, in primele…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, insotita de Alteta Sa Regala Principele Radu al Romaniei, a vizitat sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, de la Arcul de Triumf, pentru a acorda Inaltul Patronaj forului Olimpic, potrivit unui comunicat al COSR remis AGERPRES. Hotararea de…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a catalogat drept "huliganism" comportamentul jucatorilor spanioli, care au incercat sa-l agreseze pe arbitrul roman Vlad Iordachescu la finalul meciului pierdut de iberici in fata Belgiei, informeaza Reuters. Jucatorii spanioli au…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a oferit miercuri seara, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Palatul Elisabeta, Inaltul Patronaj unor institutii si proiecte cu caracter anual. In cadrul evenimentului au primit Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romane: Colegiul…

- Astazi, 21 martie, de la ora 17:00, in Sala Regilor de la Palatul Elisabeta din Bucuresti va avea loc ceremonia oficiala prin care i se va acorda Ateneului din Iasi Inaltul Patronaj Regal. Majestatea Sa Margareta va patrona oficial prima institutie de cultura din Regatul Romaniei Mari. Inca de la infiintarea…

- Ioana Sucu, fata cea mare a patroanei Class Living, este furnizor oficial pentru Palatul Elisabeta. Camelia Sucu este, cu siguranta, foarte mandra de reusita fiicei sale celei mari, Ioana Sucu-Matei, care se afla de din octombrie 2011 pe lista celor care furnizeaza servicii Casei Regale. Zilele trecute,…

- Volumul "Regele, Comunistii si Coroana. Adevarata istorie a abdicarii Regelui Mihai I", coordonat de Alexandru Muraru si Andrei Muraru, a fost lansat, vineri, la Palatul Elisabeta, in prezenta Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei romane. Prezentarea volumului a avut loc cu ocazia implinirii…

- Florin Surugiu, unul dintre cei mai experimentati componenti ai nationalei de rugby a Romaniei, spune ca dincolo de planul tehnico-tactic, un meci contra Georgiei se joaca intotdeauna cu inima, el opinand ca apararea va fi cea care va face diferenta in partida de duminica, de la Tbilisi, din ultima…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a oferit, marti, certificatul de furnizor regal mai multor companii si persoane din Romania, ale caror produse, creatii si servicii sunt apreciate si folosite de Familia Regala. Intr-o ceremonie care a avut loc in Sala Regilor de la Palatul…

- Casa Regala va oferi marti certificatul de Furnizor Regal unor companii si unor persoane din Romania si burse regale destinate unor studenti cu rezultate remarcabile la studii, aflati intr-o situatie materiala precara. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis AGERPRRS, Custodele Coroanei Romane,…

- Maria Marinescu a vorbit despre bebelușul ei, dar și despre depresia postnatala in cadrul unei emisiuni de televiziune. Maria Marinescu a devenit mama pentru a doua oara anul acesta . Vedeta mai are un baiat dintr-o casatorie anterioara, in varsta de 8 ani. Maria Marinescu formeaza in prezent un cuplu…

- Staff-ul tehnic al echipei nationale de rugby a Romaniei, format din antrenorul principal Lynn Howells, antrenorul care pregateste treisferturile Rob Moffat si cel al pachetului de inaintare, Massimo Cuttitta, a demisionat, sambata,, dupa meciul cu Belgia, castigat, la Buzau cu scorul de 62-12 (29-5),,…

- Una dintre știrile acestui weekend a fost ca prim-ministrul Viorica Dancila a fost invitata la Palatul Elisabeta, pentru un pranz in compania Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei romane, și a Alteței Sale Regale Principele Radu.

- Premierul Viorica Dancila a primit asigurari, vineri, din partea Custodelui Coroanei romane, Margareta, privind implicarea in doua proiecte majore pentru Romania - actiunile dedicate Centenarului, precum si cele privind preluarea de catre tara noastra a presedintiei Consiliului Uniunii Europene in…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019. Stejarii vor intalni pe 3 martie, la Cluj, pe Stadionul Cluj Arena (ora 16:00), Rusia, in etapa a treia a Rugby Europe Championship. Pentru aceasta partida, antrenorul Lynn Howells a stabilit…

- Tavi Clonda a participat la semifinala Eurovision, unde a cantat o melodie compusa in memoria Regelui Mihai I, trecut in nefiinta anul trecut, in decembrie. La scurt timp, Familia Regala i-a transmis un mesaj artistului, iar Majestatea Sa Margareta vrea sa-l cunoasca pe sotul Gabrielei Cristea.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a transmis primarului Mihai Chirica o scrisoare de multumire pentru invitatia de a participa la Iasi la sarbatorirea Unirii Principatelor Romane. „In numele cetatenilor Municipiului Iasi si al meu personal, multumesc public Familiei Regale a Romaniei…

- Custodele Coroanei, Margareta, a primit cu tristete vestea mortii istoricului Neagu Djuvara si transmite condoleante familiei indoliate. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a primit cu tristete vestea trecerii la cele vesnice a istoricului Neagu Djuvara si, alaturi de…

- Elevi de la șase colegii din țara au fost invitați, marți, de Casa Regala, la Palatul Elisabeta, pentru o vizita care a marcat startul evenimentelor organizate de Familia Regala a Romaniei cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Ploieștiul a fost reprezentat de liceeni de la C. N.…

- Sute de oameni s au strans, sambata, in incinta manastirii Curtea de Arges, unde are loc parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I al Romaniei, informeaza Agerpres.ro. Slujba de pomenire este oficiata de un sobor de preoti in frunte cu arhiepiscopul Calinic al Argesului…

- Casa Regala va parasi Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. In urma cu doua zile, Guvernul a dat aviz negativ propunerii de lege ce prevedea acordarea Palatului Elisabeta Casei Regale. Acum premierul spune ca a primit solicitare de chirie, insa reprezentantii Casei spun cu totul altceva. „Nu s-a…

- "Nu s-a primit la Casa Majestatii Sale nicio oferta din partea RAAPPS pentru a prelua cu chirie Palatul Elisabeta. NU au inceput discutiile dintre Casa Majestatii Sale Custodelui Coroanei si RAAPPS cu privire la acest subiect. Dupa data de 5 februarie 2018, Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei,…

- Lynn Howells, selecționerul naționalei de rugby a Romaniei, a convocat mai mulți jucatori care evolueaza in campionatul intern pentru stagiul de pregatire ce va avea loc la București, in perioada 13-20 ianuarie. Cei 20 de jucatori convocati la acest stagiu provin de Steaua Bucuresti (9), CSM Bucuresti…

- La slujba a fost prezent Inalt Preasfinția Sa Arhiepiscopul Timotei al Aradului, alaturi de care a stat parintele Calin, parohul bisericii. Au fost prezenți mulți enoriași, printre care s-au numarat primarul comunei, Ioan Vodicean, cu familia sa, dubașii care au colindat intreaga comunitate…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj pentru toti romanii: „Este primul nostru Craciun fara Regele Mihai”. Iata mesajul integral al Custodelui Coroanei: Timp de mai multe decenii, trecand prin zilele cele mai intunecate ale razboiului si ale dictaturii comuniste care i-a urmat,…

- Craciun in doliu la Castelul Regal de la Savarșin din județul Arad, acolo unde se afla reședința preferata a regelui Mihai I. Membrii familiei regale se afla la castel insa in acest an nu au primit colindatori așa cum era tradiția. Cu o singura excepție… Dubașii de la Savarșin – colindatorii preferați…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu vor petrece Craciunul si Anul Nou la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori ale Majestatii Sale, informeaza Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale.

