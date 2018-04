Stiri pe aceeasi tema

- Alin Mituta, unul dintre liderii „Miscarea Romania Impreuna“, partidul lansat vineri de Dacian Ciolos, a anuntat, pe Facebook, ca peste 26.000 de persoane s-au inscris “cu nume si prenume” pe siteul formatiunii politice in primele doua zile dupa lansarea oficiala. Din cei 26.000, peste 16.000 au cerut…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, noul partid, denumit Miscarea Romania Impreuna. Acesta a anuntat ca a depus documentele de infiintare la Tribunalul Bucuresti. Printre membrii fondatori se numara Dragos Pislaru, Vlad Voiculescu si Liviu Iolu.

- "Denumirea prescurtata a Mișcarii Romania Impreuna nu e MRI și nici MRI ci 'Impreuna', in timp ce simbolul este 'RO+' ", precizeaza, intr-o postare pe Facebook , Alin Cristian Mituța, director executiv al Platformei Romania 100 și fostul șef de cabinet al lui Dacian Cioloș la Guvern.

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, noul partid, denumit Miscarea Romania Impreuna. Acesta a anuntat ca a depus documentele de infiintare la Tribunalul Bucuresti. Printre membrii fondatori se numara Dragos Pislaru, Vlad Voiculescu, Anca Dragu, Valeriu Nicolae si Liviu Iolu.

- Fostul ministru tehnocrat al Muncii, Dragos Pislaru, membru al Platformei Romania 100, a vorbit, la Adevarul Live, despre planurile politice ale fostului premier Dacian Ciolos. Cand va fi lansat noul partid? Cum decurg negocierile cu USR? Va candida Ciolos la alegerile prezidentiale?

