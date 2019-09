Alin Jorja, de la Garda de Intervenție Sebeș, a fost desemnat pompierul anului în România! “Alin era ieri la Sibiu, la un curs de perfecționare pentru acordarea primului ajutor. Pe la pranz a primit un telefon. – Buna ziua! Alin, știm ca ești la Sibiu, dar te rugam ca maine sa vii la București. – S-a intamplat ceva? – Da! Maine este ziua noastra, a pompierilor, iar tu ai fost desemnat pompierul anului! – Dar de ce eu? Nu am facut nimic deosebit. – Alin, o fetița traiește acum datorita ție. Cu toții știm ca ți-ai pus viața in pericol pentru a o salva. Și mai știm ca ea este una dintre zecile de persoane pe care tu și colegii tai de la Sebeș le-ați salvat in cei 10 ani de cand sunteți… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

