Alin Burcea preda stafeta la ANAT. Ce spune despre principalele realizari si problemele turismului romanesc

Stiri pe aceeasi tema

- Alin Burcea, proprietarul Paralela 45, se afla la finalul mandatului de presedinte ANAT. Acesta a decis sa nu mai candideze pentru un nou mandat, urmand sa predea stafeta lui Nicolae Demetriade, fostul proprietar Happy Tour. Invitat la emisiunea Inspiratie in Business, acesta a facut bilantul activitatii…

- Un nou divort zguduie showbizul romanesc. Dupa 20 de ani de casatorie, cantaretul de muzica populara Aurel Tamas si sotia sa, Marieta, s-au despartit. Insa in termeni civilizati, fara scandal. Mai mult, cei doi au ramas in relatii foarte bune. Aurel si Marieta au impreuna un baiat, Antoniu Aurel Tamas,…

- Sorana Cirstea a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca „Romania nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada din cauza unei accidentari, si ca poate face „3 echipe de Fed Cup”. „Romania poate face trei echipe de Fed Cup, Romania nu sta in Simona Halep. Avem destule jucatoare si cred…

- Dupa conferința incendiara de dupa meciul cu Astra, Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, s-a dezlanțuit din nou, atacand modul in care este condus fotbalul romanesc. "Acum doua zile, inainte de meciul cu Astra, am facut o conferința și am spus doua probleme ale fotbalului romanesc. Am vorbit in numele…

- Alex Stefan Rusu era un jucator de fotbal în vârsta de 16 ani, era privit drept o mare speranța a fotbalului românesc, însa, din pacate, a avut parte de o moarte timpurie și fulgeratoare.

- Podiumul probei masculine a cursei Dracula Winter Night Run, desfasurata vineri, in prima zi a Campionatelor Mondiale de triatlon de iarna de la Cheile Gradistei, a fost integral romanesc. Victoria a revenit lui Mihai Cupsa, cronometrat in 23 min 18 sec pe cei 4 km, fiind urmat in acelasi…

- Nicolae Demetriade, fost director general al Tarom, este favorit sa preia conducerea Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), au declarat pentru News.ro surse din piata. Alin Burcea, directorul general al agentiei de turism Paralela 45 si fost secretar de stat in Ministerul Turismului,…

- Premiera in invatamantul tehnic superior romanesc – Rectorul Universitatii POLITEHNICA din Bucures, Mihnea Costoiu, ales membru in Boardul Conferintei universitalor tehnice din Europa – CESAEREste pentru prima data in istoria invatamantului superior tehnic romanesc cand un rector este…

- Celebru peste hotare, dar mai putin cunoscut in Romania, Iurie Belegurschi a reusit sa-si demonstreze talentul in arta fotografica, strangand peste 3 milioane de followers si aparand in publicatii straine de prestigiu. Fotograful vrea sa devina ambasadorul turismului romanesc si sa promoveze cele mai…

- Alin Burcea, proprietarul Paralela 45 si seful ANAT, a vorbit, in cadrul unei conferinte de presa, despre schimbarile care ar putea avea loc in Guvern, dupa demisia premierului Mihai Tudose. Acesta si-ar dori ca actualul ministrul al Turismului, Mircea Dobre, sa faca parte si din noul Executiv, "ca…

- Alin Burcea, proprietarul Paralela 45, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca agentia a inregistrat un volum de vanzari de 50 de milioane de euro in 2017, in crestere cu 25% fata de anului 2016. Pentru 2018, Paralela 45 estimeaza o crestere a vanzarilor cu 20%. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele Tribunalului Specializat Cluj, Razvan Costea, a declarat, miercuri, citat de Mediafax, ca a fost numit si un administrator judiciar care va face propuneri in functie de situatia pe care o constata la SC Clujana SA. ”Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea de insolventa a SC Clujana…

- E clar ca fotbalul romanesc traverseaza o perioada de criza, acest lucru fiind reliefat nu numai de nivelul scazut al competitiilor interne, care a facut ca partidele din primele trei ligi sa se desfasoare practic in anonimat, ci si de lipsa de rezultate pe plan international la nivel de echipe ...

- Industria croata a turismului a inregistrat o crestere istorica in 2017, cand pentru prima data innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica au ajuns la 102 milioane, o crestere de 12% fata de 2016, a anuntat, luni, ministrul Turismului, Gari Cappelli, transmite Xinhua, citata de Agerpres.…

- Mircea Titus Dobre, ministrul turismului, se pozitioneaza si el in favoarea premierului in batalia pentru putere din PSD, spunand ca "Mihai Tudose a demonstrat ca cetatenii acestei tari vor sa fie condusi de un lider care le intelege problemele si cauta rezolvarea corecta, fara a face jocuri politice…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. "Atunci cand suntem intrebati care…

- Plafonul maxim alocat garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului "Prima casa" insumeaza doua miliarde de lei, potrivit unei Hotarari aprobata in sedinta de miercuri a Guvernului, iar marja maxima de dobanda a fost redusa de la 2,5% la 2%. "Principalele schimbari vizeaza…

- 12 proiecte pentru Ziua Culturii Nationale 2018 vor primi finantare din partea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), care a alocat pentru aceasta sesiune suma de 250.000 de lei.

- Prezent in premiera la Gala “Laureatii Anului Sportiv 2017 in Salaj”, desfasurata la finalul an anului 2017, noul antrenor al clubului de karate Terra Kid Zalau, Oliwer Dobre, a precizat ca principala problema a sportului din Romania o reprezinta lipsa unor seniori de valoare, care sa obtina rezultatele…

- Ca la fiecare sfarsit de an, presedintele Federatiei Romane de Volei (FRV), Gheorghe Visan, ofera pentru AGERPRES un interviu in care analizeaza ce s-a petrecut de-a lungul ultimelor 12 luni in sportul pe care il conduce. Conform lui Visan, in 2017 voleiul romanesc a avut rezultate pozitive, remarcabila…

- In luna decembrie a.c., Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'serban Cantacuzino' al judetului Prahova a desfasurat 41 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, in scopul preintampinarii unor evenimente nedorite,…

- Cand nu-si invata elevii sa scrie si sa citeasca, Ana Banu, o invatatoare din judetul Ialomita, preda lectii de tesut traditional. De peste 20 ani, intr-o clasa de la scoala, a infiintat un atelier in care le arata tuturor cum se practica acest mestesug popular. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA…

- O noua tragedie loveste lumea sportului romanesc. Un campion european si mondial la box a murit intr-un cumplit accident rutier. Tudor conducea un autoturism in care mai erau alte sase persoane. Toti au suferit leziuni grave in urma accidentului. Georgian Tudor avea doar 22 de ani si era campion european…

- Bursa a deschis ultima sedinta a anului pe o tendinta ascendenta, indicii pietei de la Bucuresti fiind pe plus, dar majoritatea actiunilor principalelor companii cotate erau la ora 10.00 in scadere usoara. BET, indicele principal al BVB, creste vineri dimineata cu 0,05%, BET-TR cu 0,06%,…

- Apsa de Jos, un sat romanesc din regiunea Zakarpatie (Maramuresul Istoric – n.red) este cea mai bogata localitate rurala din Ucraina. Locuitorii isi construiesc adevarate castele, in loc de case, iar arhitectura acestora impresioneaza atat de mult ca aduce aminte mai degraba de un orasel european, decat…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a vorbit, intr-un interviu acordat pentru Agerpres, despre performantele si dezamagirile din sportul romanesc in anul 2017. Covaliu este convins ca delegatia Romaniei va obtine mai multe medalii la Jocurile Olimpice din 2020 decat la…

- Grupul Reynaers, producator de solutii de aluminiu pentru constructii, a cumparat Forster Profilsysteme, companie elvetiana specializata in dezvoltarea, productia si comercializarea de sisteme de otel pentru usi, ferestre si fatade. Forster Profilsysteme era detinuta de Arbonia. Grupul Forster…

- Președintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, se alatura reprezentanților mediului de afaceri care au criticat intens masurile fiscale anunțate de Executivul de la București pentru anul 2018. Caracterizandu-le ca ”o avalanșa pentru mediul de afaceri”, șeful ANAT spune…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru mediul de afaceri, spune Alin Burcea, proprietarul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din tara, care subliniaza ca aceste masuri bulverseaza si afecteaza…

- Soc in sportul limpic romanesc. Cea mai buna gimnasta din lotul Romaniei de gimnastica a decis sa se retraga din activitate. Larisa Iordache, dar si trei canotoare campioane mondiale renunța la sportul de performanța. Ele s-au retras oficial odata cu depunerea cererilor pentru obținerea rentei viagere,…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare, considera Burcea, CEO Paralela 45, care arata ca oamenii de afaceri sunt considerati infractori.

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru mediul de afaceri. Ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, retinerea si…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune și frustrare pentru mediul de afaceri. Ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, retinerea si neplata impozitelor…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru oamenii de afaceri, iar ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, re­ti­nerea…

- Visati sa simtiti miros de brad romanesc in zilele de sarbatoare ce se apropie? Luati-va gandul! In pietele constantene se vand doar brazi de import, la fel si in marile centre comerciale. Constantenii se plang ca nu se pot apropia de preturi, nici macar la coronitele din crengute de brad. Asa ca asteapta…

- Raiffeisen Bank, una dintre bancile universale de top, cu aproximativ 2 milioane de clienți persoane fizice, 100.000 IMM-uri si 5.600 de companii, ia o decizie fara precedent.Prezenta in Romania cu 466 de unitati și peste 1.200 de ATM-uri, instituția pregatește noi modificari importante pentru…

- Fostul sportiv Ilie Nastase a declarat, sambata, ca Simona Halep va trebui sa fie atenta la fiecare meci ca sa se mentina pe primul loc in clasamentul WTA. Nastase este de parere ca 2017 este un an foarte bun pentru tenisul romanesc.

- Ne asteapta intotdeauna in fata usii, ne schimba starea de spirit, sunt intotdeauna langa noi, dar ne pot transmite si numeroase boli. Principalele afectiuni ce se pot transmite de la caine la om sunt: leptospiroza, boala Lyme, rabia, parazitii...

- Primarul General, Gabriela Firea, a marturisit jurnalistilor, dupa intalnirea cu premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea ca exclude organizarea, in viitorul apropiat, a unui miting PSD in Capitala."Este doliu national si nu am putea sa ne ocupam acum de organizarea unui miting.",…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) deplange disparitia Regelui Mihai I al Romaniei, un mare iubitor de sport, a anuntat forul olimpic pe site-ul oficial. Trecerea in nefiinta a Regelui Mihai I al Romaniei este o mare pierdere pentru sportul romanesc, a notat COSR. "Comitetul Olimpic si Sportiv…

- Ieri, la Odobești, de Ziua Naționala a Romaniei,PNL Filiala Odobești (președinte Mihai Sorin Opriș) a derulat o foarte frumoasa acțiune prin care tricolorul romanesc a ajuns la reverul hainelor cetațenilor din oraș. ”Am fost alaturi de prietenii și colegii nostri și am oferit in dar tricolorul romanesc…

- Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES a realizat o cercetare sociologica, la comanda Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, cu privire la Marea Unire si Centenar. Sondajul curpinde informatii despre identitatea asumata a romanilor, dorinte cu privire la Centenar, dar si opinia…

- Guvernul a aprobat miercuri suplimentarea ajutorului de minimis pentru promovarea filmului romanesc, astfel incat bugetul schemei de ajutor pentru participarea la festivaluri si targuri de filme se va majora la 750.000 de euro, iar cel pentru distribuirea si exploatarea filmelor romanesti - la 1.000.000…

- Astazi s-au semnat contractele de execuție pentru prima faza a proiectului BRUA, un proiect deosebit de important pentru securitatea și independența energetica a Romaniei. In prima faza a proiectului va fi construita o conducta de gaze naturale de 478 km intre localitatile Podisor si Recas și se vor…

- Decesul Stelei Popescu a socat toata Romania. Doamna teatrului de revista din tara naostra a trecut in lumea ingerilor si a lasat in urma ei multa durere si lacrimi. Ștefan Banica Junior a vorbit despre moartea marii actrițe Stela Popescu. Artistul este in stare de șoc si profund indurerat de dispariția…

- Premierul Mihai Tudose a oferit un raspuns incredeibil joi, la Parlament, intrebat fiind daca s-a lamurit ce inseamna statul paralel.„Nu ințeleg conceptul, sincer. Eu imi vad de ...Deci, eu imi vad de Guvern. Avem un stat de care trebuie sa ne ocupam cu niște romani carora trebuie sa le facem…

- "Fiecare an e bun pentru alea doua-trei bucurii care ne-au mai ramas, dar trebuie sa te gandesti unde suntem cu adevarat. Trebuie sa ne gandim cu tristete unde am fost si unde suntem. Asta nu se poate uita. Nu ca nu suntem prea bine, suntem extraordinar de rau. Trebuie sa recunoastem unde…

- Janusz Wojcik, fost selectioner al Poloniei, a incetat din viata la 64 de ani. El a condus nationala poloneza la castigarea medaliei de argint la Jocurile Olimpice din 1992.Janusz Wojcik a antrenat echipa de tineret a Poloniei in perioada 1989 - 1992 si nationala de seniori intre 1997 si 1999,…

- Unul dintre componentii echipei care a adus atat de multe bucurii suporterilor sibieni in anii '90, cand imbraca tricoul echipei FC Inter, Viorel Jurca, a incetat din viata. In varsta de 60 de ani, Jurca s-a stins in urma unui infarct, in aceasta dimineata, informeaza tribuna.ro .

- Comitetul Executiv al PSD se intruneste vineri, 17 noiembrie, in statiunea Baile Herculane, intr-o sedinta ce va avea loc la hotelul Afrodita. Liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost intampinați la sosire de un grup de protestatari.„Demisia” și „Romania, trezește-te”,…