- Proprietarul agentiei de turism Paralela 45, Alin Burcea, spera ca noul Guvern sa pastreze voucherele de vacanta, spunand ca acestea au sprjinit mult turismul, iar pentru multe statiuni balneo si de la munte au fost extraordinar de benefice.

- Un zbor charter care va pleca de pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta catre Antalya va fi lansat anul viitor, prima cursa urmand sa fie pe data 14 iunie, iar ultima pe 6 septembrie, frecventa fiind saptamanala, a anuntat Alin Burcea, proprietarul agentiei de turism Paralela 45.

- Burcea, Paralela 45: “Dubaiul a devenit provincie romaneasca.” Egiptul și Tunisia revin in preferințele romanilor, iar destinatiile exotice sunt sold out Turistii romani s-au orientat in acest an spre doua destinatii de vacanta, Egipt si Tunisia, care reprezinta o concurenta serioasa la…

- "Voucherele de vacanta acum merg bine, in mai si iunie si septembrie, adica la sfarsit si inceput de sezon, pentru ca sunt tarifele mai mici, si cu 1.450 de lei am sansa sa prind o saptamana de concediu", a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45. Citeste mai departe pe DC Business.

- Tichetele de vacanta au determinat in ultimul an atat prelungirea sezonului estival, inregistrandu-se cresteri a vanzarilor cu precadere in lunile mai, iunie si septembrie, aceeasi tendinta fiind observata si pentru statiunile montane si cele balneoclimaterice, au declarat reprezentanti ai agentiilor…

- Foarte multi dintre beneficiarii tichetelor isi rezerva vacantele de vara cu sapte luni mai devreme, la capetele de sezon, in lunile mai, iunie si septembrie, afirma Alin Burcea, CEO al touroperatorului Paralela 45. 'Voucherele de vacanta acum merg bine, in mai si iunie si septembrie, adica la sfarsit…

- Valoarea voucherelor de vacanta, acordate in primele sase luni ale anului, a fost de 202 milioane euro, a declarat pentru News.ro Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45, care afirma ca sunt turisti care au cumparat sejururi pe litoralul romanesc inca din octombrie anul trecut.

- Irina Fodor tocmai s-a intors dintr-o vacanța all inclusive in Turcia și prima ei grija a fost sa urce pe cantar :) Vedeta de la Vocea Romaniei s-a rasfațat timp de o saptamana la un resort din Antalya, alaturi de soțul sau, Razvan Fodor, și fetița lor in varsta de opt ani.