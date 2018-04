Alimentele s-au scumpit pentru a doua luna consecutiv, in toata lumea

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in martie 2018, comparativ cu luna precedenta, impulsionat de majorarea preturilor la cereale si lactate, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters.

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi. Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat marti la Ankara ca tara sa va 'urgenta' livrarea sistemelor ruse aparare antiaeriana S-400 comandate de Turcia. "Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor sisteme de aparare",…

- Libra Internet Bank raporteaza, pentru 2017, un profit net record, de 59,4 milioane de lei, in crestere cu 83% fata de anul precedent. "Rezultatele de anul acesta se datoreaza cresterii liniilor de business traditionale: Profesii Liberale, IMM, Agricultura, Dezvoltari Imobiliare, unde experienta…

- Economia Turciei va inregistra o crestere solida in 2018 si isi va pastra usile deschise larg in fata investitorilor internationali, a afirmat vineri presedintele Recep Erdogan. "Am vesti proaste pentru cei care incearca sa foloseasca cursul de schimb ca o sperietoare pentru cetateni. Turcia…

- Iulia Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial din Rusia in care 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu, a fost arestata. "Ancheta a stabilit ca, avand responsabilitatea pentru asigurarea securitatii in caz de incendiu, Bogdanova…

- Economia Turciei a inregistrat o crestere de 7,4% in 2017, o evolutie spectaculoasa dupa avansul de 3,2% inregistrat in 2016, arata cifrele oficiale publicate joi de Institutul National de Statistica (TurkStat). "Un succes considerabil", a declarat ministrul turc al Economiei, Nihat Zeybekci,…

- Bucati din statia spatiala chineza Tiangong-1 vor ajunge pe Pamant in acest weekend, conform datelor furnizate de Agentia Spatiala Europeana (ESA). Agentia precizeaza ca riscul pentru oameni de a fi loviti de astfel de bucati este mic, pentru ca cele mai multe se vor dezintegra la intrarea…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de la inceperea mandatului, in 2011, afirma surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita. Potrivit agentiei Kyodo, Kim…

- Ungaria nu se grabeste sa adere la zona euro si ar trebui sa faca trecerea la moneda unica doar atunci cand productia sa economica se apropie de media din zona euro, a declarat ministrul ungar al Economiei, Mihaly Varga, intr-un interviu publicat sambata in cotidianul Magyar Hirlap. "La fel…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a majorat dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, intr-un interval cuprins intre 1,50% si 1,75%, pentru a evita o supraincalzire a primei economii a lumii, transmit DPA si Reuters. Decizia, in linie cu estimarile analistilor, este a cincea…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism. Gina Haspel, in prezent director-adjunct…

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa. Salariul si primele acordate…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni un decret prin care interzice preluarea producatorului american de microcipuri Qualcomm de catre concurentul Broadcom, care are sediul la Singapore, din motive ce tin de securitate nationala. Anterior, Qualcomm a respins ca insuficienta o oferta…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Cresterea taxelor de import pentru otel si aluminiu in SUA ar putea avea un "impact semnificativ" in economia britanica, a avertizat vineri Richard Warren, directorul UK Steel, asociatia britanica din sectorul siderurgic. Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Coreea de Nord a trimis in Siria echipamente ce pot fi folosite in fabricarea armelor chimice, dezvaluie un raport al ONU, care arata ca aproape 40 de transporturi nedeclarate au avut loc in intervalul 2012 - 2017. Raportul, care nu a fost facut public momentan, dezvaluie ca mai multi specialisti…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- Reprezentantii Dacia au vorbit despre ideea de a aduce si in Europa modelul Kwid, al carui pret de pornire este de 3.500 de euro. Dupa ce presa internationala a scris intens ca din 2018 vom avea Dacia Kwid si in Europa, reprezentantii constructorului de la Mioveni au transmis ca nu mai iau…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat a Ucraina a depus un memoriu la instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea. "Memoriul stabileste ca Rusia…

- Romania a cumparat din strainatate trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a vandut peste granite trandafiri romanesti, in valoare de 13,91 milioane euro, in primele 11 luni ale anului trecut. In cazul Uniunii Europene, in primele zece luni ale lui 2017, exporturile de trandafiri…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Alianta Renault-Nissan a anuntat miercuri ca a semnat un memorandum de intelegere cu firma Didi Chuxing - echivalentul chinez al aplicatiei de transport Uber - pentru a construi in China o retea de transport de tip car-sharing ce vizeaza vehiculele electrice. Pe piata chineza, Didi Chuxing…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de…

- Cererea mondiala de aur a coborat cu 7% in 2017, la 4.071,7 tone, cel mai scazut nivel din 2009, in pofida redresarii din trimestrul patru, a anuntat, marti, Consiliul Mondial al Aurului (WGC). Cererea pentru investitii a scazut cu aproape un sfert, in urma reducerii achizitiilor de metal…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare s-a mentinut stabil in ianuarie, comparativ cu luna precedenta, deoarece majorarea preturilor la cereale si uleiuri vegetale a fost echilibrata de cotatiile mai scazute pentru zahar si produse lactate, in timp ce productia globala de cereale pare…

- Oficiul federal pentru protectia Constitutiei germane (BfV, serviciul german de informatii interne), banuieste ca Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC, Coreea de Nord - n.red.) se foloseste de ambasada sa din Berlin pentru a obtine componente tehnologice pentru programul sau de rachete.…

- Bugetul de stat va reprezenta riscul macroeconomic primar al Romaniei, in 2018, chiar daca datoria publica este inca scazuta. "Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile…

- Guvernul german a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,4%, estimarile privind avansul celei mai mari economii europene in acest an, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 2018, exporturile ar urma sa inregistreze o expansiune de 5,3%, iar exporturile…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Olanda nu a functionat temporar luni din cauza multiplelor atacuri informatice de tip Distributed Denial of Service (DDoS), care au vizat principalele banci ale tarii, a anuntat agentia de presa ANP, transmite Reuters.ING si ABN Amro au fost tintele…

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii…

- Elvetia, Singapore si SUA sunt primele tari din lume cand vine vorba de stimularea si atragerea talentelor, conform unui indice realizat de Scoala franceza de afaceri INSEAD, transmite Bloomberg. Pe locurile urmatoare se afla Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Marea Britanie, Olanda si…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, potrivit cifrelor publicate de Asociatia berarilor germani, care a dat vina pe acest declin pe vremea umeda din timpul verii, care a dus la scaderea vizitelor la berarii, informeaza DPA. Asociatia estimeaza ca pe ansamblul…

- Bitcoin s-a depreciat, marti, cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global. Cea mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe parcursul tranzactiilor…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate, in ultimele zile, de pe o insula din Papua Noua Guinee din apropierea unui vulcan care a erupt. Potrivit informatiilor furnizate de Crucea Rosie, activitatea a fost observata inca de pe 5 ianuarie, transmite Reuters. Vulcanul se afla…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a coborat in decembrie 2017, comparativ cu luna precedenta, gratie scaderilor semnificative inregistrate la uleiuri vegetale si produse lactate, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters.…

- Firmele de curierat din China au livrat 40 de miliarde de pachete anul trecut, in crestere cu 28% fata de 2016, arata estimarile publicate de autoritatea de reglementare a serviciului postal national. Cifra de afaceri in sectorul postal ar urma sa se situeze in 2017 la 976 de miliarde de yuani…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- In timpul unui discurs fara precedent la care au luat parte peste 7.000 de militari, presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui…