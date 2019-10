Stiri pe aceeasi tema

- Citricele si alte fructe meridionale, branza de oaie si ouale sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in luna septembrie a acestui an, fata de luna precedenta, in timp ce cartofii, fasolea boabe si alte fructe proaspete s-au ieftinit, potrivit AGERPRES. Potrivit datelor Institutului National…

- Sectorul energetic din România a suferit schimbari dramatice în 2019. Ultimele date ale Institutului Național de Statistica arata ca România a devenit importator net de energie, în primele 8 luni ale anului, în condițiile în care pâna anul trecut era exportator.…

- In luna august romanii au caștigat in medie cu 2,4% mai puțin decat in luna precedenta. Potrivit datelor publicate marți de Institutului National de Statistica (INS), castigul salarial mediu nominal net a scazut la 3.044 lei in luna august a acestui an, un declin de 75 lei (-2,4%) fata de iulie 2019.…

- Citricele, tigarile si transportul aerian, cele mai mari scumpiri in august Foto arhiva Citricele, tigarile si transportul aerian s-au scumpit cel mai mult luna trecuta, fata de iulie, potrivit datelor Institutului National de Statistica. În cazul serviciilor de transport aerian, cresterea…

- Rata mortalitații infantile din Romania s-a redus ușor in primele șapte luni din acest an fața de aceeași perioada a anului trecut, insa se menține la un nivel ridicat in comparație cu restul Uniunii Europene, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), potrivit 360MEDICAL.ro.Comparativ…

- Romania ramane inca departe de un nivel de trai decent. O cercetare a Institutului Național de Statistica (INS) publicata vineri arata ca peste un milion de gospodarii (din cele puțin peste 7 milioane de gospodarii cate traiesc in Romania) nu și-au putut plati la timp cheltuielile legate de intreținerea…

- Rata anuala de creștere a prețurilor a fost de 4,1% in iulie 2019, potrivit anunțului facut luni de oficialii Institutului Național de Statistica. De la inceputul acestui an, cele mai mari creșteri de prețuri au fost la cartofi, fructe, legume și tutun, in vreme ce ouale, fasolea și gazele s-au ieftinit,…

- Cartofii si citricele sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in primele sapte luni ale acestui an, cresterile de preturi fiind de peste 20%, iar in ceea ce priveste marfurile nealimentare un avans considerabil de pret a fost consemnat la tutun si combustibili, potrivit datelor Institutului…