Ce mancam in caz de canicula Pentru a elimina riscul deshidratarii, trebuie sa optam pentru alimente bogate in apa, in special fructe si legume. Legume bune de consumat: castraveti, salata verde, rosii si dovlecei. In ceea ce priveste fructele, cele mai bune de consumat sunt pepenele rosu, pepenele galben, piersica, capsunile si altele. Pentru a ne racori, putem alege un sorbet racoritor, care este mai putin caloric decat o inghetata obisnuita. Alimente mai putin recomandate in timpul caniculei Pentru a avea o digestie usoara, trebuie sa evitam carnea bogata in grasimi animale, preparata la gratar…