Alimente miraculoase pentru detoxifierea organismului O detoxifiere eficientE presupune consumul de alimente care ajutE la eliminarea toxinelor periculoase din corpul nostru. Primul pas spre detoxifierea corpului este cel al reducerii incErcEturii toxice. Unele alimente sunt in mare proportie generatoare de toxine, in timp ce altele sunt puternic detoxifiante. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eficienta unui medicament depinde, printre multi alti factori, si de momentul administrarii, respectarea dozei, dar si de efectele pe care un anumit aliment le poate avea asupra tratamentului. Pentru a nu ajunge in aceasta situatie, trebuie sa tinem cont de recomandarile medicului. Pentru ca medicamentele…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, Organizatia TSD Dr. Tr. Severin, reia campania umanitara devenita deja o traditie, care are ca obiectiv vizita unui numar cat mai mare de familii defavorizate. Tiner

- Iata cele mai bune 8 alimente pentru detoxifierea organismului: 1. Sfecla rosie Sfecla este plina de nutrienti, o sursa excelenta de vitaminele B3, B6, C, betacaroten, magneziu, calciu, zinc, fier. Ea ajuta ficatul si bila sa dezintegreze toxinele, iar fibrele ajuta la eliminarea acestora. De efectele…

- Andreea Marin arata minunat, iar responsabil de forma ei fizica este si nutritionistul italian Gianluca Mech. Andreea Marin recomanda si foloseste zilnic produsele celebrului nutritionist italian, produse cu care au slabit si se mentin in forma si multe vedete de la Hollywood. In fiecare zi, Andreea…

- Dumnezeu ne-a dat in natura tot ce avem nevoie pentru a ne menține organismul cat mai sanatos posibil. Desigur ca avem nevoie și de medicina și ca sanatatea și longevitatea depind foarte mult și de informa...

- Cunoasterea faptului ca toxinele nocive se acumuleaza in organism in timp, perturband procesele naturale ale organismului și conducand la o mare varietate de boli și tulburari, exista de mii de ani. Dar cum facem detoxifierea prin nutriție, pentru o stare de bine? Detoxifierea. Metode propuse de medici…

- O linie vitala de aparare a organismului este integritatea, sanatatea mucoasei tubului digestiv, atrage atentia dr. Elena Tanase, medic specialist in medicina interna. Medicul explica in ce fel trebuie sa ne alimentam pentru a ne mentine in forma.

- Exportul de produse procesate, in detrimentul materiilor prime, ar trebui sa constituie principalul motor de crestere al agriculturii romanesti, sustin oficialii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si antreprenorii prezeti la conferinta ZF Agricultura, sol fertil pentru cresterea economica…