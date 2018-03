Stiri pe aceeasi tema

- Fasolea este bogata in fier, vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu si chiar calciu, scrie realitatea.net.Aceasta leguma este un supliment natural energetic, fiind indicat mai ales femeilor deoarece conține foarte puțina grasime și colesterol deloc.

- Capșunile Bogate in vitamina C, capșunile sunt cunoscute pentru proprietațile antibacteriene și antiinflamatorii, iar cantitatea mare de fibre prezente in fructe poate combate constipația intr-un mod natural. Mananca zilnic trei-patru capșuni. Iaurtul Chiar daca produsele lactate sunt cunoscute…

- Știi când este cel mai bine sa bei lapte sau sa manânci orez și banane? Multe alimente consumate la ore greșite pot sa cauzeze simptome suparatoare, așa ca evita sa faci asta!

- Numai ce iese din pamant il ajuta pe om sa se hraneasca ca sa fie sanatos. Din pamant ies: legumele, plantele hranitoare si fructele, toate sunt pline de vitamine si de substante hranitoare care-l intaresc, il hranesc, nu-l imbuibeaza, nu-l ingreuneaza si nu-l

- Preparatul, unul de traditie in Ardeal, necesita doar cateva ingrediente, dar e nevoie de cateva zile pentru a pregati carnea de porc asa cum trebuie. Untura de porc, de preferat de Mangalita, si usturoiul sunt doua ingrediente care completeaza gustul fripturii.

- Noua din zece adolescenti din judetul Covasna au consumat bauturi alcoolice cel putin o data in viata, releva un studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog, dat joi publicitatii. Potrivit acestuia, produsele alcoolice inregistreaza cel mai inalt nivel al prevalentei consumului dintre toate substantele…

- 1. Alimente de consumat • Ca sursa de carbohidrați, inlocuiți orezul alb cu orezul brun sau basmati, pastele albe cu cele din grau dur, integrale sau de orez, faina alba cu cea integrala sau de ovaz, cartoful alb cu cel dulce; • Ca sursa de grasimi sanatoase indreptați-va spre…

- Fie ca vrei sa adopți un stil de viața mai sanatos sau ți-ai propus sa revii la o forma fizica de invidiat, renunțarea la grasimile din alimentație este una dintre cele mai bune metode pentru a-ți atinge obiectivele. Deși exista mitul ca mancarea nu este la fel de gustoasa fara puțina grasime, vei descoperi…

- Doctor Vesa Damaris, medic specialist neurologie la MedLife Genesys, spune ca migrena se caracterizeaza prin simptome precum: ● hemicranie, adica durere localizata la nivelul jumatații drepte sau stangi a capului, cu caracter pulsatil ● greața, varsaturi ● fotofobie și fonofobie (pacientul prefera sa…

- În capitala filipineza, Manila, carnea este reciclata din pubelele de gunoi, spalata si gatita din nou, relateaza BBC. Acesta operatiune se numeste „pagpag“. Mâncarea obtinuta în urma procesului de reciclare este consumata de persoanele defavorizate…

- Perioada Paștelui, știm, este una de infranare, iar noi gasim una dintre cele mai frecvente scuze: cea legata de mancare. Spunem tot timpul ca in postul Paștelui nu prea avem ce alimente sa consumam și ca ne-am saturat numai de salate. In aceasta perioada te-ai putea hrani mai sanatost decat in celelalte…

- Ultimele experiențe din Vietnam nu vor fi uitate prea ușor de catre concurenții de la "Asia Express". In incercarea de a obține permisul de trecere in Laos, urmatoarea destinație din concurs, vedetele au trecut prin probe dintre cele mai solicitante.

- Ce este dieta DASH? DASH este o dieta dezvoltata special pentru reducerea tensiunii arteriale atunci cand o persoana sufera din aceasta cauza. Dar mai tarziu, oamenii de știința au ințeles ca aceasta dieta rezolva multe alte probleme importante: reducerea nivelului de colesterol,…

- Adesea, incercand sa ne menținem silueta, facem greșeli majore, punandu-ne in pericol nu numai silueta, ci și sanatatea, scrie realitatea.net.Iata 3 alimente pe care un nutriționist nu le-ar manca sub nicio forma:1.

- Sosul pesto ar efecte mai nocive asupra sanatatii decat hamburgerii de la McDonald's, potrivit unui studiu in cadrul caruia a fost masurata cantitatea de sare din alimente, publicat de The Telegraph.

- Deși exista o mare varietate de produse alimentare nu tot ceea ce mancam ne și face bine. Motiv pentru care am pregatit o lista cu cele mai greu de digerat alimente care in timp afecteaza calitatea vieții tale. Pentru o viața sanatoasa ai nevoie de o alimentație echilibrata și sanatoasa, astfel…

- Cancerul provocat de carnea roșie procesata. Peste 450 de mii de europeni se imbolnavesc anual de cancer colorectal, iar peste 230 de mii iși pierd viața din cauza acestei afecțiuni, spun statisticile Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Mircea Sandu s-a luptat cu cancerul: ”Am fost tratat cu soluție…

- Carnea slaba de peste (ce are un continut ridicat de acizi Omega 3), salatele de legume, branzeturile degresate si fructele, fiind ingredientele de baza ale unor preparate care sunt la fel de bogate in arome si gusturi ca si cele pe care le-am putea considera "obisnuite". In aceasta perioada a anului,…

- Daca ai stomacul sensibil trebuie sa urmezi un regim alimentar, recomandat de obicei de medic, pentru a evita complicațiile. Stomacul sensibil este foarte pretențios, reacționând imediat daca a primit ceva ce nu i-a placut.

- De ce ai nevoie pentru hamburgeri 1 kg piept de pui dezosat400 ml apa400 ml supa clara de pui1 praf de sare1 salata verde18 chiflePentru sosul picant110 g unt1 lingura zahar brun2-3 caței de usturoi zdrobiți1 lingurița boia de ardei dulce2…

- Deși unele alimente ajuta foarte mult in procesul de slabire, trebuie sa știi ca nu trebuie sa le consumi cu cel puțin doua ore inainte de exercițiile fizice pe care le faci acasa sau la sala.

- Din clasa scoicilor cu cochilie fac parte, scoicile Saint-Jacques, midiile și stridiile. Acestea se pot consuma crude sau fierte. Exista cateva reguli care te ajuta sa le mananci corect, fie ca ești la o masa de protocol sau acasa. Iata cum se mananca scoicile. Scoicile sunt de apa dulce sau marine.…

- Mod de preparare Tochitura moldoveneascaSe spala carnea, se taie cubulete suficient de mari si se pun intr-un vas, peste carne adaugam condimentele, piperul macinat, maggi secretul gustului, ceapa taiata felii, cateii de usturoi, uleiul, foile de dafin, adaugam 100 ml. apa, punem capac si fierbem…

- De ce este important sa mananci mai multe legume: Legumele sunt sursa importanta de substanțe nutritive, inclusiv vitamine, proteine, fibre și minerale, iar ele trebuie sa faca parte din dieta zilnica. Consumul de legume poate preveni apariția mai multor afecțiuni. In ciuda beneficiilor pe care…

- Candida este o ciuperca care contribuie la absorbtia nutrientilor si la digestie. Insa, atunci cand este gasita in organism in exces, candida provoaca infectii. Iata ce este indicat sa mancati pentru a preveni o infectie cu Candida: Legumele verzi Nutritionistii ne sfatuiesc sa renuntam la alimente…

- De ce ai nevoie ca sa gatești mancarea de linte picanta: 400 g linte 1 ardei iute 8 linguri ulei 500 g pulpa de porcsare piper 1 ceapa Cum prepari mancarea de linte picanta: Speli lintea și o pui la fiert in apa cu sare, dupa gust. O lași…

- Dieta Rina a devenit una dintre cele mai populare modalitati de a scadea in rapid si intr-o maniera sanatoasa in greutate. Dieta Rina nu inseamna sa te infometezi sau sa numeri fiecare calorie pe care o inghiti, insa slabeti vaznd cu ochii si te simti mai bine ca niciodata. Milioane de oameni au…

- Adolescentii care se uita prea mult la reclamele pentru alimente nesanatoase de tipul junk food ar putea consuma sute de pungi de chipsuri, ciocolate si bauturi carbogazoase in plus, in fiecare an, in comparatie cu cei care nu privesc reclame, spune un nou studiu preluat de Press Association, informeaza…

- Alimentele de baza au inceput anul cu preturi in usoara scadere fata de finele anului, dar unele dintre ele sunt mult mai scumpe decat in perioada similara a anului trecut. Exceptie face carnea de porc care este mai ieftina fata de ianuarie 2017. Carnea de porc s-a ieftinit fata de anul trecut…

- Uneori, bebelusii mananca prea mult lapte praf, alteori – prea putin. In general, micutii mananca atunci cand le este foame si se opresc in clipa in care se satura. Dar copiii hraniti cu lapte praf tind sa fie mai grasuti decat cei alaptati natural, iar apetitul variaza de la un bebelus la altul,…

- Parul grizonat este frecvent asociat cu imbatranirea. Cu toate acestea, stiati ca nu doar genetica si trecerea timpului sunt de vina pentru aparitia acestuia? Anumite deficiente nutritionale sunt, de asemenea, cunoscute pentru depigmentarea parului. Asigurati-va ca obtineti suficiente doze de vitamine…

- Specialiștii in nutriție recomanda sa nu sarim peste nici o masa, iar micul dejun sa fie o veritabila porție de sanatate și de energie care sa iți ofere in același timp și senzația de sațietate pana la masa de pranz. Cerealele cu lapte Cel mai comun mic dejun se pare ca nu este tocmai…

- Fiind considerat rezerva de sange a organismului, exercitand funcții vitale pentru sanatatea ta, excesele de orice natura pun in pericol integritatea ficatului. Astfel, pentru a te bucura de starea de sanatatea timp indelungat trebuie sa acorzi o atenție deosebita atat alimentației cat și…

- Am putea spune ca legumele se impart in doua categorii și anume cele care conțin amidon ( cel mai bun exemplu fiind cartoful) și cele care nu au deloc amidon. Anumite legume iți pot oferi senzația de sațietate mult mai repede și o pot menține un timp mult mai indelungat, in felul acesta intr-un…

- Ideea conform careia consumul de zahar ar putea fi factorul declansator al epidemiei de obezitate si diabet ce are loc la nivel mondial a intrat din nou in atentia specialistilor din domeniul sanatatii publice. Sunt necesare eforturi suplimentare – altele decat descurajarea consumului de alimente ce…

- Vanzarile de alimente, bauturi și tutun au inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut o creștere de 6,1% ca serie bruta, anunța Institutul Național de Statistica. In luna noiembrie, vanzarile s-au majorat cu 9,2% ca serie bruta și cu 9,6% ajustat sezonier fața de luna noiembrie a anului 2016.…

- Poti face o multime de lucruri pentru a pastra sanatatea prostatei si pentru a preveni cancerul de prostata. Acestea sunt unele dintre cele mai eficiente strategii: 1. Mananca cateva nuci de brazilia in fiecare zi Aceste nuci sunt bogate in seleniu, un mineral protectiv. Intr-un studiu desfasurat pe…

- Iata o colectie a celor mai importante 20 de alimente interzise in timpul sarcinii realizata pentru tine de Sfatulparintilor.ro: Alimente interzise in timpul sarcinii: Branzeturi rafinate Poti sa mananci parmezan gratinat pe paste dar nu pune gura pe sosul pe baza de branza. Sosurile…

- Chiar daca nu poti renunta la fumat, un obicei destul de daunator, incearca macar sa iti mentii sanatatea printr-o dieta echilibrata. Afla care sunt cele mai bune alimente pentru tine!

- 2018 va fi anul shaormei de oaie. Ministrul Petre Daea va duce carnea sa preferata in fast-food-uri si restaurante, in speranta ca-i va convinge pe romani sa manance mai multa oaie. Si carnea de capra este o alternativa.

- A inceput bine anul, dar unii nu s-au debarasat de vechile si proastele obiceiuri. Produse etichetate necorespunzator, tinute in mizerie. Asta au gasit comisarii de la Protectia Consumatorului la o autoservire dintr-un centru comercial aflat la iesirea din Constanta. Echipa de control a luat, pe loc,…

- Bunatatile alimentare iti fac cu ochiul asa ca este usor sa mananci mai mult decat este necesar. Si, din nefericire, acum este mai usor sa vorbesti de autocontrol decat sa-l si aplici. Oare de ce mancam atat de mult si de ce asta ne face sa ne simtim inconfortabil? Din punct de vedere fizic…

- Deși, in timpul anului, cei 94 de beneficiari nu prea se inghesuie la pranzul cald oferit de Cantina de Ajutor Social din Barlad, ba chiar il refuza, acum, de sarbatori, se calca in picioare ca sa-și primeasca pachetele. Nici nu e de mirare: fiecare primește mai bine de 20 de kilograme de produse, din…

- In majoritatea locurilor din tara se respecta traditia si astazi se taie porcii, existand si cateva superstitii de care se tine cont. Mai exact, la taierea porcului este indicat sa nu stea persoanele miloase pentru ca din aceasta cauza carnea nu va mai fi buna. De asemenea, cel care taie porcul trebuie…