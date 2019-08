Stiri pe aceeasi tema

- Psihologii Seth Meyers si Preston Ni explica modul in care parintii pot ruina viitorul copiilor lor. Ce-i drept, nu e foarte usor sa cresti copii. Si, uneori, comiti greseli fara sa fii rau intentionat. Ai grija, insa, sa nu cazi si tu in aceste capcane. Asa DISTRUGI viitorul copilului tau! Iata…

- Cazul femeii care si-a batut cu salbaticie baiatul pana l-a omorat vorbește de mentalitați care viciaza societatea romaneasca. Legea interzice violenta, dar cei mai multi romani inchid ochii, desi ar trebui sa alerteze autoritatile.

- Executivul a aprobat in ședința de astazi, 12 iunie 2019, o hotarare ce va permite ca elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale (CES) din invațamantul special care, pe perioada școlarizarii locuiesc in internatul unitații de invațamant, sa primeasca alocația zilnica de hrana pe toata durata cursurilor…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a tras un semnal de alarma, sambata, la Bookfest, de Ziua Internationala a Copilului, asupra situatiei dramatice in care se afla minorii din centrele de plasament potrivit Agerpres. Senatorul, care a participat sambata, la standul Editurii Humanitas, din Bookfest,…

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik, Silvia Zavadovschi. Ziua Internaționala a Copilului reprezinta o ocazie în plus sa ne amintim de pelicula „Milika” și sa ne gândim la drama pe care o traiesc copiii dupa ce parinții lor divorțeaza. Un subiect atât de vechi și, totodata,…

- Peste 200 de copii din programul national Investitie in Mediul Rural, dar si din alte programe sociale sustinute de Fundatia Regala Margareta a Romaniei, au sarbatorit Ziua Internationala a Copilului in gradina Palatului Elisabeta, in prezenta Custodelui Coroanei Romane, Margareta, si a Principesei…

- De Ziua Internaționala a Copilului, 1 Iunie, copiii nascuți de mame aflate in situații dificile de viața primesc ”Cutia bebelușului”, acțiune derulata The post Dar pentru copiii nascuți de 1 Iunie appeared first on Renasterea banateana .

- Ziua Internaționala a Copilului este celebrata, anual, la data de 1 iunie. In aceasta zi, copiii se simt bine, primesc daruri și se distreaza impreuna. Pentru copiii din sistemul de protecție speciala, Ziua Internaționala a Copilului inseamna multe bucurii, jocuri, distracții și surprize placute. Activitațile…