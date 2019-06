Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 7 iunie este 17.133, din care 64 de decese. Astfel, in perioada 3-7 iunie, au fost raportate inca 109 cazuri nou-confirmate, in 17 judete…

- Dulciurile cu prea mult zahar sau chimicale care ii atrag pe copii prin ambalaje colorate ar trebui sa contina avertizari, la fel ca pachetele de tigari. Marea Britanie se pregatesc deja aceste schimbari. In Romania legile sunt tinute la sertare, in Parlament. De cativa ani, autoritatile amana sa adopte…

- Google a lansat Market Finder, un instrument care ajuta intreprinderile mici si mijlocii sa-si extinda afacerile in strainatate, prin gasirea de noi clienti si cresterea vanzarilor online peste granitele tarii, informeaza Mediafax.Citește și: ANALIZA Piata bauturilor racoritoare din Romania…

- S-a pornit recensamantul ciorilor din Romania! Asociația pentru Protecția Pasarilor și a Naturii ”Grupul Milvus” din Targu Mureș a demarat numaratul corvidelor, pentru a vedea unde se gasesc ele pe teritoriul scumpei noastre patrii și unde creeaza probleme. ”Poate participa oricine care cunoaște sau…

- Deputatul PNL de Braila Antoneta Ionita sustine ca, de trei ani de zile, Planul National de Control al Cancerului este ingropat in sertarele Ministerului Sanatatii, desi in Romania se inregistreaza anual 48.300 de decese provocate de cancer, iar tara noastra se situeaza cu mult peste media Uniunii…

- ”Acest ordin ține de un regulament european pe care trebuie sa il implementam in Romania. Motiv pentru care trebuie sa elaboram și noi acte normative care sa reglementeze prevederile acestui regulament. Pana la cinci porci poate crește orice cetațean din Romania. Porcii sunt destinați autoconsumului.…