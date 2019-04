Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta partial in mai multe zone din jurul Bucurestiului, dar si din cartierul Colentina, in ziua de duminica, 7 aprilie 2019, intre orele 10:00 si 18:00, intrucat E-Distributie Muntenia deruleaza un proiect de modernizare a statiei electrice de transformare Afumati, potrivit unui comunicat al companiei, remis AGERPRES. Astfel, in intervalul mentionat, va fi intrerupta alimentarea in cateva perimetre din localitatile Afumati, Voluntari, Piteasca, Dobroesti, Sindrilita, Ganeasa, Cozieni, precum si in zona Colentina din Municipiul Bucuresti. "Regretam disconfortul…