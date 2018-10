Alimentarea cu energie a Romaniei ar putea sa depinda, la iarna, de o companie aflata in insolventa

Alimentarea cu energie electrica, in regim de urgenta, a Romaniei risca sa depinda, la iarna, de o singura companie care, culmea, se mai afla si in insolventa.



Guvernul a lansat in dezbatere publica, inca din luna septembrie, un proiect de hotarare care, odata adoptat, va stabili cine si cum va asigura necesarul de energie electrica al Romaniei pe durata iernii care vine.



Autoritatile fac in fiecare an astfel de strategii. De ce? Din cauza ca iarna, in Romania, productia de energie scade, iar consumul creste foarte mult. In aceaste conditii, trebuie sa ne asiguram ca avem,…