Alifia de vâsc, leacul util în cazul degerăturilor uşoare Inflamatiile, iritatiile, ranile si leziunile provocate de actiunea frigului asupra tesuturilor necesita ingrijiri speciale. Daca in cazul afectarii severe e nevoie de prezentarea urgenta la medic, in cazurile mai usoare, dupa o expunere mai putin indelungata, eficiente sunt si remediile naturiste. Vascul este una din plantele recomandate de fitoterapeuti in astfel de cazuri. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

